2022 utolsó negyedévéhez érkezve a világgazdaság továbbra is számos problémával küzd, így a Generali Insurance Asset Management (GIAM) 2,9 százalékra csökkentette az idei év globális GDP-várakozását. A 2021-ben még 6,4 százalékos növekedés 2023-ban érheti el a mélypontját – megközelítve a 2 százalékot –, és csak 2024-ben (3,1 százalékkal) indulhat ismét növekedésnek.

Az ukrán–orosz háború az energiaválságon keresztül az európai gazdaságokban fejti ki leginkább negatív hatását, így 2023-ban csökkenő GDP-re lehet számítani az euróövezet országaiban a GIAM kalkulációja szerint. A lakossági szférában a rendelkezésre álló jövedelem markáns csökkenése, valamint a szigorodó pénzügyi feltételrendszer miatt nem meglepő, hogy az S&P Global euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-indexe 20 hónapos mélypontjára esett vissza szeptemberben – 48,1 ponttal Az üzleti aktivitás és a megrendelések dinamikus csökkenése alátámasztja az euróövezeti recessziót, melynek mértéke leginkább a téli hőmérséklettől, valamint az energiaellátás körül adódó további problémáktól függ.

Amerikában sem halványulnak a viharfelhők a gazdaság felett, hiszen a magas infláció mellett az erős munkaerőpiac továbbra is aggasztja a Fed döntéshozóit. Bár az energiaárak mérsékeltebb szinten állnak, mint Európában, az infláció tartósan megmaradhat az USA-ban, a jegybanki alapkamat pedig 4,5 százalékos szint fölé emelkedhet a következő időszakban a GIAM előrejelzése szerint. A rég nem látott magas kamatszint miatt romló gazdasági környezetre több információból is lehet következtetni:

az amerikai 30 éves jelzáloghitel kamata 6,66 százalék – 2008 óta legmagasabb érték,

az Apple gyártáscsökkentésről döntött az új iPhone kapcsán,

a FedEx üzletmenetét negatívan befolyásolják a globális folyamatok,

a függőben lévő lakáseladások indexe 24 százalékkal csökkent éves alapon.

Mindezek ellenére a markánsan csökkenő vállalati profitvárakozások még nem épültek be a tőzsdei árazásokba, az idei év gyenge részvénypiaci teljesítményeiben leginkább a diszkontráták emelkedése játszotta a főszerepet. A Bank of America – egyik legfrissebb elemzésében – azonban már csökkentette a 2023-as EPS-előrejelzését az S&P 500 index vállalatai kapcsán. A 200 dolláros várakozás közel 20 százalékkal alacsonyabb, mint a Wall Street-i 241 dolláros konszenzus, és 20 dollárral a 2022-es várakozást is alulmúlja. Az idei évre a történelemben már medvepiacként fogunk gondolni, a hanyatlás nagysága azonban még kérdéses. A historikus adatok alapján a medvepiacok évében a tőzsdék 13x P/E alatti értéken forogtak, így ha bekövetkezik a BofA által is várt vállalatieredmény-csökkenés, akkor a tőzsdei mélypontokat még továbbra sem láttuk az idei évben.