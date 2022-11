A jellemzően fél százalék alatti mértékben gyengülő, főbb európai tőzsdeindexekhez képest felülteljesítve, egy délutáni ralinak köszönhetően a BUX szerdán – ha csak egy minimális mértékű, 0,3 százalékos erősödéssel is – a pozitív tartományban, azaz 43 974 ponton búcsúzott a parkettől.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Az azonnali részvénypiac forgalma egy hajszállal haladta meg a 13,5 milliárd forintot.

A vezető részvények közül egyedül a Richter fejezte be a kereskedést keddi záróértéke alatt,

bár a gyógyszerrészvény is inkább csak stagnált, hiszen kevesebb mint 0,1 százalékkal gyengülve, 8445 forinton zárt.

Jóllehet forgalma túllépte a 8,9 milliárd forintot is, ám kurzusát tekintve szintén egy helyben topogott az OTP is, amely csupán 0,02 százalékkal, 9982 forintig tudott feljebb kúszni, bár napközben többször 10 000 forint fölé is bekukkantott.

A legjobban szereplő blue chip a keddi tőzsdezárást követően a vártnál nagyobb nyereségről beszámoló Magyar Telekom volt, amelynek kurzusa 2,6 százalékkal, 313 forintig emelkedett.

A Mol részvényei ezúttal 0,9 százalékkal, 2652 forintig drágultak.

A kiegyenlítő energiát termelő erőművekre kivetett új adó következtében 4,3 százalékkal, 2880 forintra zuhant az Alteo árfolyama.

A délelőtt még nagyobbat eső Opus Global kurzusa viszont 7-9 százalékos mínuszából kikapaszkodva, végül mindössze 1,9 százalékkal, 147 forintig csökkent.

Estére az euró-forint is visszatalált az előző éjszakai szintjére, 18 óra előtt nem sokkal 402,5 forint körül váltották a közösségi devizát.