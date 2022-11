Az elmúlt évtizedben az atomenergia megítélése rendkívül rossz volt, a fukusimai katasztrófát követően jó néhány atomerőművet leszereltek vagy felfüggesztettek. Az elmúlt időszakban azonban jelentős strukturális fordulat jelei mutatkoznak. Az energiakrízis és a klímacélok miatt több ország is ismét a magas hatékonyságú, tiszta és megbízható energiát termelő atomenergia felé fordult. Japán gyorsított ütemben indítja újra reaktorait. Több országban a meglévő atomerőművek élettartamának meghosszabbítása mellett vagy a kivezetések elhalasztása mellett döntöttek, újak építését jelentették be, illetve vizsgálják a kisméretű moduláris reaktorok (SMR) alkalmazásának lehetőségét. Emellett egyre többen felismerik azt is, hogy az időjárásfüggő nap- és szélenergia ideális kiegészítője a stabil termelést biztosító atomenergia. Ez különösen azért fontos, mivel az elektromos autók és egyéb elektronikai eszközök terjedése miatt a jövőben egyre nagyobb teher hárul az áramtermelésre, így a stabil ellátás szerepe felértékelődik.

Mindez várhatóan fellendíti az uránérc iránti keresletet is, amely a reaktorok üzemanyagának alapjaként szolgál. A sárga fém kínálata azonban gyenge, már a jelenlegi atomerőművi igényeknek is csak alig több mint háromnegyedét képes fedezni a bányászat. Ez annak köszönhető, hogy az uránérc ára kifejezetten nyomott volt az elmúlt években – az erőműbezárások és a piacot elöntő olcsó kazah uránérc miatt –, és ez sok esetben a beruházási költségek megtérülését sem biztosítja, ez pedig nem ösztönzi sem a bányafejlesztést, sem a termelésnövelést, sem a felfedezést. Egy bánya kialakítása azonban sok-sok évig is eltarthat, az engedélyeztetési procedúra hosszadalmas és bonyolult, a helyi közösségek tiltakozhatnak ellene, ráadásul a kibányászott uránt fel is kell dolgozni, ami szintén időigényes.

Ahhoz tehát, hogy a jövőbeli keresleti igényeket ki lehessen elégíteni, évekkel hamarabb el kell kezdeni a felkészülést, de ez csak úgy valósulhat meg, ha az uránérc ára elég ösztönzést biztosít ehhez a termelői oldalon. Az uránérc ellenértékének tehát jelentősen emelkednie kell a következő években a piaci egyensúly fenntartása érdekében. Ennek pontos időzítése persze nehezen megbecsülhető, hosszú távon azonban mindez bekövetkezhet.

Jelen anyag a szerző magánvéleményét tükrözi, amely nem feltétlenül egyezik az OTP Bank hivatalos álláspontjával.