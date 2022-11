Nyolcszáz forinttal megemelte az OTP Bank részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását az HSBC hétfőn, a brit pénzintézet így már 18 800 forintra várja a magyar szektortárs kurzusát.

Fotó: Kallus György / VG

A pénteki záróárhoz képest 88 százalékot ralizhat a legforgalmasabb magyar nagypapír, amelyet a kiemelkedő hozampotenciál miatt továbbra is vételre ajánlanak.

Az HSBC ezzel messze a legoptimistább a vállalatot követő bankházak közül. A Refinitiv elemzői konszenzusa ezzel már 12 022 forint, aminek alapján 20 százalékkal lehet alulértékelt a részvény. Tizenhárom elemző közül hét vételt, négy tartást javasol, további két brókerház pedig eladásra ajánlja az OTP-t.

Az HSBC az első elemzőház, amely a társaság múlt csütörtökön közzétett, a borúsabb gazdasági környezet ellenére is várakozáson felüli rekordprofitot szállító gyorsjelentését követően felülvizsgálta a kilátásokat.

A VG-nek közvetlenül a negyedéves beszámoló közzététele után nyilatkozó elemzők is kedvezően értékelték a bankpapír árfolyamkilátásait.

Optimistán nyilatkozott a gazdasági környezet lehetséges változásait illetően Bencsik László vezérigazgató-helyettes is a jelentést követő elemzői konferencia leirata alapján.

A vállalatvezető elmondta, hogy a jelenleg átlagosan vártnál jóval kisebb mértékű GDP-csökkenésre számít az OTP piacainak számító országokban, az osztalékfizetési tervtől azonban majd csak a jövő évben dönt a társaság, akkor tesz majd javaslatot a közgyűlésnek a kifizetés mértékére. A nem teljesítő hitelállomány drámai emelkedésére nem számítanak az OTP-nél.

Az üzbég bankvásárlást mielőbb szeretné véghez vinni az OTP, amely a felvásárlási célpont és az üzbég gazdaság helyzetében is javulást lát. A kiszemelt bank friss fejlesztésű, modern mobilbanki alkalmazását emelték ki, s a közép-ázsiai országtól jövőre is 5 százalék feletti GDP-növekedést várnak, miközben az európainál alacsonyabb infláció további mérséklődésére számítanak, miközben az ország geopolitikai szempontból is vonzóbbá vált.

Az elemzők érdeklődtek a lehetséges kínai piacra lépésről is. Erről Bencsik annyit mondott, hogy egy vegyesvállalat létrehozásának lehetőségét vizsgálják, ennek az első és legnehezebb lépése az engedély megszerzése, ami jelenleg is folyamatban van.

A háborútól érintett érdekeltségek tekintetében is kevesebb a bizonytalanság. A fogyasztói hitelezésre fókuszáló oroszországi érdekeltség továbbra is profitot termel, és nem igényel további tőkefinanszírozást. Az ukrán leánybanknál pedig – ha a helyzet nem romlik jelentősen a mostanihoz képest – nem számít további nagyobb veszteségre a pénzintézet.