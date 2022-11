A vártnál jobb negyedéves profitszámok, a kismértékben felfelé módosított menedzsmentvárakozások és a 10 ezer forintos árfolyamszint ideiglenes áttörése után a bankpapír rövid távú, év végéig tartó mozgásában az EU-s források lehívásáról szóló egyeztetések lesznek egyértelműen a meghatározók – értékelt a VG kérdésére Le Phuong Hai Thanh, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési osztályának vezetője.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Egyelőre inkább pozitív hírek érkeztek ezen a fronton, ez párosítva a kedvező nemzetközi hangulattal, illetve a régiós bankok általánosan erős eredményével magyarázhatja az elmúlt napok raliját az OTP Bank árfolyamában.

A Concorde-nál most úgy látják, hogy van még felértékelődési potenciál a bankpapírban, egy az EU-val való megegyezésről szóló kedvező hír emelhetne az árfolyamon, de régiós összehasonlításban már nem lóg ki értékeltségben a részvény.

A szakértő szerint, ha a szlovén Nova KBM és az üzbég Ipoteka Bank is az OTP csoport részévé válik, annak mintegy 500 milliárd forintos akvizíciós költsége lesz, a pénzügyi zárás valószínűleg jövőre lehet esedékes. A Concorde várakozásai szerint a negyedik negyedév mindenképpen gyengébb adózott eredményt hozhat az OTP csoportnak, már ismert, hogy 45 milliárdra tehető a kamatstop-intézkedések negatív hatása a bankra nézve, ezt pedig a negyedik negyedéves eredmény terhére fogják elszámolni miközben a pénzintézet szezonálisan többet szokott céltartalékképzésre költeni az utolsó negyedévben. Mindenesetre marad kockázat bőven a bank üzleti környezetében, a magyar és régiós gazdasági visszaesés, valamint az orosz–ukrán háború fejleményei is bizonytalanságot okoznak, így az osztalék nagyságáról nehéz nyilatkoznia a hitelintézetnek – foglalta össze Le Phuong Hai Thanh.

Lejegyezték a bank kötvényeit Sikeresen befejeződött az OTP Bank által kibocsátott OTP_HUF_2025/1 nevű, fix kamatozású kötvényének jegyzése. A befektetők 25,6 milliárd forint névértékben jegyeztek a bank hitelpapírjaiból. A kötvény évi fix 15 százalék kamatot fizet.

Értékelte az OTP-részvények kilátásait pénteken az Erste is. Kiemelték, hogy a magyar bankpapír árfolyamára is hat az, hogy a hazai referencia tízéves kötvényhozama három hét alatt 10,9-ről 8,2 százalékra esett. Ez azt jelenti, hogy az OTP esetében a tőkeköltség 20 százalék alá csökkent, s közben a bank már nem 18, hanem a fölötti megtérüléssel (ROE) számol idénre, talán a 19 százalék is elérhető. Mindebből az következik, hogy a korábbi 9340 forintos fair érték ma már inkább 10 355 forint részvényenként, amit a hosszú kötvényhozamok további csökkenése még javíthat.

Megnyílhat Magyarország útja a hatmilliárd euró uniós forrás felé Egy európai uniós hivatalnok azt mondta pénteken a Reuters hírügynökségnek, hogy Magyarország nagy eséllyel hozzáférhet hatmilliárd eurónyi uniós forráshoz.