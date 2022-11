Több mint tíz százalékot estek kedden a Coinbase kriptokereskedő cég részvényei és július után először benézett az árfolyam az ötven dolláros lélektani határ alá is. A Coinbase árfolyamának nagyon nem tett jót, hogy a hírek szerint riválisai, a Binance és az FTX hamarosan egyesülhetnek.

A Marketwatchnak nyilatkozó elemzők szerint az árfolyam még lejjebb is mehet és egészen 46 dollárig is eshet. A Coinbase árfolyamától függetlenül óriásit esett és immár közel két éves mélypontjára zuhant a bitcoin árfolyama is. Jelenleg a legnépszerűbb kriptovaluta 18 ezer 286 dollárt ér.