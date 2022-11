Az orosz–ukrán háború kirobbanása után jócskán megugrott az Egyesült Államok legnagyobb földgáztermelője, EQT Corporation bevétele a földgáz drágulása miatt. Az európai országok különböző szankciókkal sújtották az orosz gazdaságot, amire válaszul Oroszország csökkentette az unióba küldött földgáz mennyiségét. Az európai államok gyors ütemben elkezdték csökkenteni a függőségüket az orosz energiahordozóktól, és ez nagyobb keresletet generált az amerikai földgáz iránt.

Az sem akadály, hogy a két kontinens között nincsenek vezetékek, amin áramolhatna a gáz, ugyanis cseppfolyósított formában, LNG-ként tankerhajók segítségével is szállítható az energiahordozó. Az ehhez szükséges infrastruktúra bővítése jelenleg is folyamatban van az öreg kontinensen, és a következő években az amerikai földgáz egyre nagyobb szerepet tölthet be Európában.

A megnövekedett kereslet hatására az Egyesült Államokban is nagymértékben drágult a földgáz.

A háború előtti brit hőegységenkénti (mmBtu) 4 dolláros ár több mint duplájára emelkedett. Az enyhe őszi hónapok és az európai tárolók feltöltése után újra 5 dollár alá esett a jegyzés, de közeleg a tél, és a hidegebb időjárás miatt ismét emelkedő trendben mozog a gázár, jelenleg 7 dollár/mmBtu környékén jár az árfolyam, és könnyen elérheti az előző hónapokban látott csúcsokat. Érdekes azonban, hogy ez még így is töredéke az európai ellenértéknek. A 7 dollár/mmBtu átszámítva csak 23 euró/MWh, ami nagyjából az egyötöde az európai 125 eurós árnak. Ráadásul ez ismét emelkedik, ami az amerikai ellenértékeket is feljebb húzhatja.

Jövőre az EQT bevétele 10,3 milliárd dollárra emelkedhet a várakozások szerint, ami közel 70 százalékos növekedés az idei évhez képest, az egy részvényre jutó nyereség pedig 3,9-ről 9,1 dollárra nőhet. A jelenlegi árfolyammal számolva ez 4,7-es P/E arány jelent, ami a szektor 5,5-ös átlaga alatt van, tehát az EQT alulértékeltnek tűnik a versenytársaihoz viszonyítva. Az EV/EBITDA mutató is hasonló képet fest: az EQT 2,8-es értéke alacsonyabb a szektor 3,7-es átlagánál.

A következő években nem számíthatunk a földgáz árának jelentősebb visszaesésére, mivel a globális kereslet várhatóan tovább növekszik, amiből az amerikai energiavállalatok, így az EQT is profitálni tud.