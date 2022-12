– A faktoring a rövid lejáratú vállalatfinanszírozás egyik fontos eleme, amely rugalmas, biztosítja a likviditás egyensúlyban tartását, mind a bank, mind pedig az ügyfél oldaláról praktikus megoldás, kockázati szempontból is előnyös, és még magasabb költségszinten is megvan a létjogosultsága. Valójában egy speciális forgóeszköz-finanszírozás, amely az utóbbi időben egyre népszerűbb szolgáltatást takar – helyezte el a faktorálás szerepét egy nagybank tevékenységi körében Bertalan Sándor.

A faktoring fontos szerepet kap a három hitelintézet – a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank – összeolvadásával 2023. május 1-jétől létrejövő MBH Bank szolgáltatási palettáján is. Az első kettő idén március 31. óta egységesen MKB Bank név alatt működik, jövő májusban pedig a Takarékbank csatlakozik az MKB-hoz, és így jogilag, szervezetileg is megvalósul a fúzió.

A faktoring a fúziós folyamat megkezdése előtt, a három bankban külön-külön is meghatározó volt. A Takarékbankban a Takarék Faktorház Zrt. bevonásával, míg a másik két bank esetében a szervezetekbe integrálva jelent meg a terület. Mára elmondható, hogy lezajlott a tevékenység egységesítése, és közös vezetés alatt működik, a végleges harmonizációra 2023 első negyedévét követően kerül sor.

Úgy tűnik, a faktoringot egyre inkább kedvelik a cégek és a bankok is. A piac egy év alatt dinamikusan fejlődött: a szeptember végi adatok szerint 30 százalékkal nőtt a forgalom az elmúlt esztendő azonos időszakához viszonyítva

– adott számszerű betekintést a piac alakulásába a Magyar Bankholding faktoringvezetője.

Garamvölgyi Balázs szerint a faktoringpiacon a forgalom növekedésének egyik fő mozgatórugója az infláció. Fotó: Kallus György / VG

Garamvölgyi Balázs szerint a piacot alapvetően két fő, ellentétes irányú hatás mozgatja: szükség van a gyors és rugalmas likviditásra, lehetőleg minél rövidebb idő alatt; viszont a finanszírozási megoldások drágák, a magas kamatszint nehezíti a sikeresen kivitelezhető variációkat. Kérdésünkre hangsúlyozta: egyelőre zömében a régi ügyfelek veszik igénybe a faktoringszolgáltatásaikat, de folyamatosan vannak új érdeklődők is. A faktoringpiacon a forgalom növekedésének egyik fő mozgatórugója az infláció; bár ugyanazon mennyiség szerepel a számlán, de az ár már magasabb, így nagyobb összegek kerülnek faktorálásra.

Bertalan Sándor kiemelte: tény, hogy a magas kamatszintek megfontolás tárgyává tehetik a sikeresen kivitelezhető faktoringügyleteket, azonban még így is keresett ez a típusú szolgáltatás. Többek között azért is, mert egy élő faktoring-keretszerződésen belül a finanszírozandó számlákra történő folyósítás 24 órán belül megvalósul – ez pedig a likviditás iránti igény tekintetében nagy fegyverténynek minősül.

Összességében tehát bővül a faktoringpiac – tartja mindkét vezető –, azonban ágazatonként eltérő mértékben. Bizalomkeltő, hogy a teljes magyar piacon az átlagos számlateljesítési idő az elmúlt két évben csupán két napot romlott. Eközben nem alakultak ki lánctartozások, a piaci fegyelem nem romlik, a fizetések megmaradtak – azt azonban nem tudni, mindez hogyan alakul a jövőben. Tipikus példa a termelői ágazatok mellett a szolgáltatási szektor, ahol nem csökkent a faktorálási igény – fűzték hozzá.

Vannak jellemzően határidőre és jól fizető vevők, ennek klasszikus példái a nagyobb élelmiszerláncok.

Ezekkel a bankok bátrabb kockázati limiteket állítanak fel – utalt rá a terület vezetője. A faktoring akkor is nagyon jó megoldás, ha sejthető, hogy hosszabb távon biztosan fizet majd a vevő – tipikusan ilyenek például a kórházak –, viszont a beszállítók nem tudnak olyan sokáig várni a szolgáltatásuk pénzügyi rendezésére. Ebben az esetben hosszabb lesz a fizetési határidő, illetve számíthatunk rá, hogy a jövőben többször előfordulhat késedelem.

Bertalan Sándor megjegyezte azt is, hogy a finanszírozott állományhoz kapcsolódó számlák tételes kezelése a faktoringcég által pontosabb képet ad a követelésállományról, mint egy hitel esetében. Fotó: Kallus György / VG

Ugyanakkor komoly konkurenciát jelenthetnek a faktoringügyletek számára a kedvező kamatozású, támogatott Széchenyi-termékek

– hívta fel a figyelmet Bertalan Sándor, aki úgy ítéli meg, hogy ezen kormányzatilag támogatott konstrukciók mellett is növekszik majd a faktoring szerepe a hazai pénzügyi szolgáltatásokban. Rámutatott arra is: van, aki csak azért veszi igénybe a faktoringszolgáltatást, hogy szisztematikusan kezelje a számlaáramlást. Ha a vevőtől a bank kéri a pénzt, az pszichológiai szempontból más, mint ha a szállító tenné ugyanezt. Arról már nem is beszélve, hogy a követelések nyilvántartása is könnyebb a faktoring során: a finanszírozott állományhoz kapcsolódó számlák tételes kezelése a faktoringcég által pontosabb képet ad a követelésállományról, mint egy hitel esetében.

Fontos megemlíteni, hogy ez a típusú finanszírozási megoldás olyan vállalkozásoknak is finanszírozási lehetőséget nyújthat, amelyek éppen nehezebben juthatnak forráshoz.

Ennek oka, hogy a faktoring esetében a finanszírozó bank elsősorban a vevő „kockázatát futja”, azaz a vevő fizetési képességét vizsgálja. Így egy kockázatosabb vállalkozás is pénzt kaphat, ha vevője jó bonitással rendelkezik, és megbízhatóan fizet. További előny, hogy a finanszírozó jellemzően nem kér további fedezetet a vállalkozástól, hanem a vevővel szembeni követelés biztosítja a megtérülést elsődlegesen. Ezzel könnyíti az igénylő cég helyzetét, mert nem szükséges neki például további ingatlanfedezetet bevonnia.

A kockázatok minimalizálása érdekében Garamvölgyi Balázs külön kitért a hitelbiztosítók szerepére is. Ezen intézmények szerepe különösen akkor kerül előtérbe, ha a vevőnél is éreznek bizonyos fokú kockázatot. Ezek az intézmények 80, de akár 90 százalékban is készfizető kezességet vállalnak az általuk biztosított követelésekre, ilyenkor pedig bank a hitelbiztosítótól kapja meg a pénzt, ha az előírt feltételeknek megfelelnek.

– Éppen az évnek ebben az időszakában szoktuk személyesen is felkeresni az ügyfeleinket, összegezni az éves együttműködésünk eredményét, és átbeszélni a jövőbeli terveket. Gyakran szép számú és tetemes összegű vevőkövetelést találunk a mérlegeikben. A tárgyalások során felhívjuk a figyelmet arra, hogy fontolják meg, mennyi követelésállományt lenne célszerű értékesíteniük. Ezzel ugyanis mérlegrendezést hajthatnak végre, ezáltal javulnak bizonyos mutatóik, így a partnercégekben is kedvezőbb benyomást tudnak kelteni – szemléltette ezt a bevált módszert Garamvölgyi Balázs. Majd hozzáteszi: a régi, tapasztalt ügyfelek meggyőzhetőbbek, tudják jól, hogy a varázsszó: a mérlegtisztítás.

A Bankholding jövőre további növekedést vár a hazai faktoringpiacon a forgalom tekintetében, ám az ügyfelek számában mérsékeltebb bővülésre számít.