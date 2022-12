A költségek növekedése ellenére szintén kulcsfontosságú szektorról van szó, és globálisan nézve továbbra is növekvő kereslet mutatkozik iránta. A mezőgazdasági szektor is jól teljesít az idén, és a Corteva részvénye is csúcsközelben tartózkodik.

Az orosz–ukrán konfliktus hatásai is jelentkeznek, a szűkülő kínálat miatti magasabb árak előnyösek az ágazat cégeinek. Globálisan szintén nagyon alacsonyak a készletek, és az ellátási láncokban is jelentősek a kockázatok, mindezek pedig fenntarthatják a magas árakat.

Emellett a Corteva fő régióiban, az Egyesült Államokban és Latin-Amerikában továbbra is jelentősen növekvő kukoricatermesztéssel számolnak, ami tovább emelheti a cég bevételét.

A pozitívumok mellett kockázat lehet az emelkedő inflációs környezet miatt az egyes alapanyagok árának növekedése, valamint most a devizahatások is kedvezőtlenek az amerikai cégek számára, emellett pedig az időjárás alakulása is kockázati tényező.

A vetőmagok értékesítése mellett a növényvédelem is nagy szerepet kap a Corteva termékportfóliójában, a vállalat korábban bevezetett termékei pedig az elmúlt négy évben átlagosan 37 százalékos bevételnövekedést hoztak.

A Corteva részvényei az idei évben több mint 50 százalékkal emelkedtek, a hegymenet még mindig tart, és bár például a kukorica vagy a szója árában jelentkezik kisebb korrekció, a korábbi évekhez képest még mindig nagyon magas árfolyamot látni. Mindez pedig tovább segítheti a Corteva részvényét is.

Nyilvánvalóan ilyenkor fontos kérdés, hogy hogyan árazza jelenleg a piac a részvényt. Szorzószámok tekintetében magas értékeltséget láthatunk, mind az EV/EBITDA-, mind a P/E-ráták tekintetében a szektor átlagához viszonyítva is. A stabil és magas növekedés a szektorhoz képest viszont indokolhat magas árazást a részvénynél.

Éves alapon 15–17 százalék közötti bevételnövekedés és közel 20 százalék körüli EBITDA-növekedés is várható a következő időszakban a vállalatnál.

A jövőre nézve a menedzsment előrejelzése szerint a mostani 17,4 százalékos EBITDA-marzs 2025-re 21–23 százalék közé növekedhet. Ehhez azért jelentősebb növekedésre van szükség a marzsokban, éves szinten 100-150 bázispontos növekedésre. A jelenlegi keresleti és kínálati trendeket figyelembe véve azonban lehet tér a bővülésre. A növekedést felvásárlások is segítik, a vállalat 1,2 milliárd dollár értékben vásárolja meg a Stoller Groupot, amellyel tovább szélesíti a termékportfólióját a növényvédő szerek tekintetében.