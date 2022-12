Jelentős beruházásokat jelentett be csütörtökön és pénteken a Pfizer európai gyáraiban és a gyógyszercég számos új termékkel is szeretne jelentkezni jövőre. A gyógyszeripari óriás előbb csütörtökön közölte, hogy dublini gyárát bővíti 1,2 milliárd euróból, majd pénteken a belgiumi Puursban található gyárával kapcsolatban mondta el, hogy azonos összeget költ a kapacitásai növelésére.

Fotó: JOHN THYS / AFP

A Pfizer a beruházásoktól azt reméli, hogy sikerül új gyógyszerekkel jelentkeznie a következő években, melyek kiválthatják az elmúlt évek koronavírushoz kapcsolódó rekordbevételeket, melyek feltehetően elapadnak a közeljövőben.

A belga gyárban a pénteki bejelentéshez kapcsolódó fejlesztések egy része már folyamatban van, mások pedig a jövő év elején indulnak, míg Írországban 2024-ben veszi kezdetét a bővítés, ami 2027-re készülhet el.

A puursi üzem kulcsszerepet játszott a cég és német partnere, a BioNTech koronavírus elleni védőoltásának gyártásában. Az mRNS technológiát használó vakcinákat 2020 végén kezdte meg ott gyártani a Pfizer, ám úgy érzik, nem elegendő a gyártási kapacitás.

Az oltás és a Paxlovid nevet viselő koronavírus gyógyszernek köszönhetően a cég forgalma idén elérheti akár a 100 milliárd dollárt is, ám a járvány visszaszorulásával ezek az eladások várhatóan nagyot zuhannak a következő években, és a helyzetet az is rontja, hogy a vállalat több szabadalma is lejár 2025 után. Ezek között van például az Ibrance nevű rákgyógyszer és az ízületi gyulladások ellen használt Xeljanz – írja a Reuters.

A beruházások Európa számára kritikus pillanatban érkeznek, amikor a kontinens cégei számos problémával kénytelenek szembenézni az energiárak felrobbanásától az emelkedő munkaerő és alapanyagköltségekig. A magas energiafelhasználással működő cégek, mint a műtrágya gyártás vagy a vegyipar, különösen nehéz helyzetbe kerültek, így közülük több is üzemei áthelyezéséről döntött. Az új helyszínek az olcsó energiában gazdag területek közül kerülnek ki, mint amilyen az Egyesült Államok.

A gyógyszercégek szerint a magas energiaköltségek veszélybe sodorhatják a generikus gyógyszerek gyártásának kiterjesztésére és az ezzel kapcsolatos önellátásra tett erőfeszítéseket is.

A Pfizer azonban a jövő év során 19 új termékkel jelentkezne, a migrén elleni gyógyszertől a légzőszervi syncytialis vírus (RSV) elleni oltásig, de készülnek ritka betegségek vagy épp gyulladások ellen hatásos készítmények is.

Az írországi beruházás keretében mintegy4-500 munkahely jöhet létre és lehetővé teszi, hogy az üzem megduplázza gyógyszeralapanyag termelését, míg Belgiumban az új projektek eredményeként 250 főt vehetnek fel és bővítik a csomagolási és hűtőkapacitást is a helyszínen. A járvány előtt 2800 embert alkalmazó gyárban ma már 4500 fő dolgozik.