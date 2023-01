Az FTX egykori vezető ügyvédje, Daniel Friedberg is együttműködik az ügyben eljáró hatóságokkal egy az ügyet ismerő forrás szerint. A volt jogi vezető november 22-én, tehát még jóval a kriptotőzsdét vezető Sam Bankman-Fried letartóztatása előtt találkozott mintegy kéttucatnyi nyomozóval New York déli kerületi ügyészének irodájában. A találkozón az igazságügyminisztérium, az FBI és az értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) emberei is jelen voltak.

Fotó: Getty Images

Noha Friedberg ellen nem emeltek vádat, az ügyvéd elmondta a hatóságoknak: tudott arról, hogy a bukott kriptoguru az ügyfelei pénzét használja birodalma építésére, és mesélt a beszélgetéseiről az FTX és a hozzátartozó kereskedőcég, az Alameda Research vezetőivel.

Az ügyvéd várhatóan tanúként vesz majd részt az októberben kezdődő tárgyaláson. Kedden Bankman-Fried első meghallgatásán ártatlannak vallotta magát, noha két közeli munkatársa, Gary Wang FTX-társalapító és az Alameda élén álló, Bankman-Frieddel egy ideig romantikus kapcsolatban lévő Caroline Ellison egyaránt elismerte bűnösségét.

A hatóságokkal együttműködő FTX-közeli szereplők szerint a cégvezető tudott a rendellenességekről, mint ahogy

a bizonyítékok között szerepel olyan kölcsönszerződés is, amelyet céges minőségében mint a hitelt nyújtó és magánszemélyként mint a hitelt felvevő egyaránt Bankman-Fried írt alá.

Friedberg alig pár nappal a kriptotőzsde csődjét követően kapott hívást két FBI-ügynöktől. Az ügyvéd jelezte, hogy hajlandó együttműködni, ám időt kért, amíg felveszi a kapcsolatot volt munkáltatójával, az ekkor már nem Bankman-Fried által vezetett FTX-szel, hogy az tekintsen el az ügyvédi titoktartástól. Az FTX ebbe ugyan nem egyezett bele, ám megállapodott Friedberggel néhány kérdésben, amelyekről beszélhet a nyomozóknak – olvasható a Reutersen.

Az ügyvéd egyébként kacskaringós pálya végén érkezett a kriptotőzsdéhez, többek közt az Ultimate Bet pókeroldalt üzemeltető Excapsa Software-nek is dolgozott. Az oldalon a bennfentesek olyan módon is élhettek szerencsejáték-szenvedélyüknek, hogy a többi játékos lapjait is látták, ami miatt az FTX és az Alameda kapcsán is szárnyra kaptak hasonló pletykák.

2020-ban, egy azóta törölt blogbejegyzésben Bankman-Fried arról írt, hogy Friedberg volt az FTX jogi tanácsadója a kezdetektől, és jóban-rosszban a cég mellett állt. Úgy tűnik ennek most vége,