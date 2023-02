Az ezredforduló óta nem volt ekkora év eleji lemaradásban a klasszikus Dow Jones ipari átlag (DIJA) a technológiai fókuszú Nasdaq Composite indexhez képest, mint idén. Bár a DIJA is szépen kapaszkodott, 2,4 százalékkal került feljebb a szilveszteri pezsgőpukkantás óta, mégis csúnyán lemaradt a Nasdaq Composite indexhez képest, amely meredeken felívelt, s már 14 százalékot emelkedett.

Mind a bikákat, mind a medvéket felbátorította a mostani rali – mondta Peter Atwater, a Financial Insyghts szakírója. Hozzátéve:

mindkét oldal tartja a tétet.

A piac 2023 első heteiben a feje tetejére állt. Idén eddig a leggyengébben teljesítő részvények közé tartoznak a tavalyi év defenzív papírjai: a fogyasztási cikkek, a közművek és az egészségügy. Miközben a tavalyi nagy vesztes technológiai részvények körében egészen spekulatív rali indult.

Fotó: Shutterstock

Tavaly szinte tankönyvi esetet láthattunk, amint a magas infláció és az ellene küzdő jegybankok által indított kamatemelési hullám letarolta a piacokat.

A befektetők a növekedési papírok helyett a régi jó blue chipekben kerestek menedéket,

meg a cash flow-t termelő ágazatokat preferálták. A kegyvesztett technológiai papírok pedig a mélybe zuhantak.

Elemzők szerint a technológiai rali mellett a DIJA historikus lemaradása azzal is magyarázható, hogy a Nasdaqtól és az S&P 500 indextől eltérően a Dow Jones mérésekor összeadják a részvények árait, s elosztják egy olyan tényezővel, amely figyelembe veszi a változásokat, így például a részvényfelosztást is. Ennek eredményeként a magasabb részvényárfolyammal rendelkező vállalatok nagyobb hatással vannak az indexmozgásokra, mint a nagyobb piaci értékkel rendelkező vállalatok. Magyarán

a DIJA árfolyamnehéz index,

míg a másik két index súlyozása inkább a kapitalizáció felé billen.

A Dow Jones a régi vágású befektetők indexe. A The Wall Street Journal szerint sanszos, hogy a blue chipek vásárlói most is a klasszikus stratégiát folytatják, és türelmesen kiülik az év eleji technológiai ralit.