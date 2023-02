Tavaly októberben a japán jegybank csak intervenciók segítségével tudta megállítani a japán jen látványos gyengülését, amivel már a 150,00-es értéket rohamozta az amerikai dollár ellenében. Aztán az általános dollárgyengülési hangulat is segítette a jen talpra állását, de ez most kifulladóban van, és újabb fordulat jöhet a dollár-jen árfolyamban.

Az idei év is egyértelműen úgy indult, ahogy az előző befejeződött, vagyis az amerikai dollár újabb és újabb mélypontokra került a legtöbb meghatározó devizával szemben. Hiába próbálja folyamatosan kommunikálni a Fed, hogy a kamatemeléseknek még nincs végük, illetve az idén nem várható csökkentés, a piac ezt továbbra sem akarja elhinni. Múlt pénteken egy vártnál lényegesen jobb munkaerőpiaci adat azonban mindenkit ráébresztett arra, hogy tényleg nincs kizárva az akár 5 százaléknál is magasabb amerikai kamatszint. Ez pedig új erőt adott a dollárnak.

Mindez párosult azzal a japán belpolitikai híreszteléssel, hogy Haruhiko Kuroda jegybankelnök lejáró mandátumát követően az a Maszajosi Amamija veheti át a Bank of Japan vezetését, aki Kuroda szövetségese és minden bizonnyal az ultralaza monetáris politikában is követője lenne. Habár a jelölését semmilyen hivatalos forrásból nem erősítették még meg, de a pletyka elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy rég nem látott lendületet adjon az árfolyam emelkedésének.

Ezzel pedig technikai szempontból is fontos szinteket lépett át az árfolyam, és a grafikon jelzései is egyre erőteljesebbek egy tartósabb fordulat megelőlegezésére. Azt követően, hogy a dollár-jen még január közepén megközelítette az egyéves mélypontot, a 126,30-os szintet, látványos felpattanás következett, és az elmúlt közel fél év ereszkedő trendcsatornájának felső szára került tesztelés alá. Ráadásul ez egybeesett az inkább lélektanilag fontos 130-as értékkel, így néhány hétig e körül zajlott egy oldalazás. Azonban innen újra felfelé tudott lendületet venni a dollár, és ezzel nemcsak a 130-as árfolyamot, de a korábbi trendcsatornát is maga mögött hagyta, ami előjele lehet egy tartósabb emelkedésnek és trendfordulónak.