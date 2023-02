Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint január közepén még mindig 2000 milliárd forintot parkoltattak a hazai lakossági befektetők Magyar Állampapír Pluszban, annak ellenére, hogy a korábbi szuperállampapírnak több alternatívája van, amely jóval magasabb hozamot kínál. A január 15-i állapot szerint a MÁP+-állomány 2125 milliárd forint volt, ez a lakossági állampapír-állomány mintegy negyede.

Fotó: Shutterstock

Szakértők szerint a MÁP+ az első, amit érdemes lejárat előtt visszaváltani, és a pénzt más magyar állampapírba – szinte mindegy melyikbe – áttenni. A legkorábban kibocsátott MÁP+-kötvények jövőre járnak le, de még az utolsó éves kamat (6 százalék) is roppant gyenge a jelenlegi forgalmazott lakossági állampapírok kamatához képest. Ráadásul a MÁP+ költség nélkül is visszaváltható a lejárat előtt: a kamatfizetést követő 5 munkanapon a forgalmazók 100 százalékos árfolyamon (névértéken) vásárolják vissza azt a befektetőktől.

Aki visszaváltja a MÁP Pluszt, és ezzel lemond az idén maximum 5,5 százalék kamatról, és helyette Prémium Magyar Állampapírt (amelynek az induló éves kamata 16 százalék) választ, akkor egymillió forint átmozgatásával egy év alatt 105 ezerrel forinttal több kamatot tehet zsebre, 55 ezer helyett százhatvanezret. A statisztikák szerint a lakossági befektetők teljesen leálltak a MÁP+-vásárlásokkal, a múlt héten mindössze 100 millió forintért jegyeztek, míg Prémium Magyar Állampapírból 137,6 milliárdnyit vettek.



A tavaly ősszel újjáélesztett Bónusz Magyar Állampapír (BMÁ) aktuális negyedéves kamata 14,6 százalék, a következő kamatmegállapítás március 24-én esedékes, a kamatbázis a 3 hónapos diszkontkincstárjegy-aukciókon kialakult átlaghozam plusz 1 százalékpont prémium. A 14,6 százalékos éves kamat szinte pontosan megegyezik a tavalyi éves átlagos infláció mértékével (14,5 százalék), jelenleg a 3 havi DKJ-hozam 14,25 százalékon áll, ha ez a hozamszint marad március végére, akkor a rá következő három hónapban a BMÁ kamata megközelítheti a PMÁP-ét. Egyébként

van olyan Bónusz Magyar Állampapír, amit korábban bocsátottak ki és hamarosan az egyik legjobb hazai befektetéssé válhat.

Ez a 2024/P sorozatszámú papír, amely jövő április 24-én jár le, az idén április végén kamatforduló következik, az utolsó egy évre pedig a 12 hónapos DKJ-hozam + 2,75 százalék lesz a kamat,

ami a mai állás szerint 16,5 százalékos lehet.

Fotó: Shutterstock

Kevesen gondolkodnak abban, hogy aktívan kezeljék a PMÁP-portfóliójukat is, pedig érdemes: több olyan korábbi kibocsátású PMÁP van a megtakarítóknál, amelynek a kamatfordulója csak az idei év második felében esedékes, addig a kamatláb a 2021-es – 5,1 százalékos éves átlagos – inflációs ráta plusz a kamatprémium. Méginkább érdemes lépni azoknak, akiknek az idén kifutó PMÁP van a portfóliójukban: a 2023/J sorozatszámú PMÁP szeptember 28-án jár le, addig azonban az egyéves kamata mindössze 5,1 százalék, amire 1,4 százalékpont prémium rakódik. Ők is jobban járnak, ha ezt még most visszaváltják (ennek költsége a Kincstárnál jelenleg 1 százalék, a banki forgalmazóknál általában magasabb), és a most elérhető PMÁP-ot vesznek helyette.