Optimistán látja a jövőt Európa legnagyobb utazásszervezője, a német TUI, amelyet letaglózott ugyan a pandémia, de nyomokban már korábbi önmagát idézi. A társaság a tavalyi évzáró negyedévéről szóló gyorsjelentésében már 3,8 milliárd eurós bevételt tüntetett fel, szemben a bázisidőszak 2,4 milliárdos mutatójával, s ami még biztatóbb, egy évvel korábbi üzemi veszteségét a felére, 158,7 millió euróra faragta fel. A megelőző negyedévhez képest egymillióval több, 3,3 millió vendéget szolgált ki.

Életkép Hurghadából. Egyiptom a TUI téli kínálatának egyik meghatározó úti célja.

A TUI közleményében elégedetten konstatálta, hogy foglalásai a lassan a végéhez közeledő téli szezonban és főképp az előttünk álló nyári vakációs szezonban örvendetesen nőnek. A pandémia utóhatásait már nem érzi a vállalat, viszont az oroszok ukrajnai háborúja által kiváltott gazdasági bizonytalanságra még érzékenyek.

A nyári utazási szezon sikeres lebonyolításában érdekelt diszkont-légitársaságokkal egyetemben úgy érzi,

az emberek vágya a világlátásra és a gondtalan pihenésre szintet lépett. Felfelé.

Ennek alátámasztására közölték, hogy az előttünk álló időszakra már 8,7 millió foglalásuk van. Sőt, az utóbbi négy hétben regisztrált foglalások már meghaladták a koronavírus-járvány kitörését megelőző békeév, azaz 2019 hasonló időszakának adatát. Télre 5 százalékkal, nyárra 10 százalékkal, miközben a társaság a növekvő költségekhez igazodva jócskán megemelte az árait.

A TUI foglalási adatai már a pandémiát megelőző időszakét idézik.

A téli szezont 85 százalékos kihasználtság jellemzi (2019-hez képest), úti céljaik között a Kanári-szigetek, Spanyolország, Egyiptom, a Zöld-foki-szigetek és Mexikó szerepel az első helyen. Az idei nyárra a spanyol, görög és török üdülőhelyekre szervezik a legtöbb programot. Az októbertől március végéig tartó fél évben 71 százalékos kihasználtsággal üzemeltek a TUI által leszerződött szálláshelyek, szemben a bázisidőszak 56 százalékos mutatójával.

A TUI-t a csőd széléről rángatta vissza 2020-ban a német kormány, amely három tételben összesen 4,3 milliárd euróval segítette ki a céget,

s ennek fejében tulajdont is szerzett benne, átmenetileg, amíg a támogatásokat vissza nem tudják fizetni. Ezt a modellt a Lufthansánál is alkalmazták, ott fényesen bevált. S hogy a TUI is követi-e a légitársaság példáját, az Sebastian Ebel vezérigazgató szerint nem lehet kérdéses, világosan meg is fogalmazta a közeljövő céljait. Mint mondta,

világosak a céljaink: minőséget akarunk nyújtani, költséghatékonyan üzemelni és piaci részesedésünket növelni. Ehhez megújuló, bővülő kínálatra, újabb ügyfelekre és átlag feletti növekedési tempóra lesz szükségünk mind a bevételeinkben, mind a nyereségünkben.

Középtávon, a 2025-ös szezontól éves szinten már 1,2 milliárd eurós kiigazított üzemi eredményt szeretnének felmutatni. A TUI kedd délutáni igazgatósági ülésén dönt arról, hogy megkezdi-e és milyen összeggel a berlini kormánytámogatás törlesztését. Mindenesetre a szándék dicséretes, a cég adósságállománya azonban december végén még mindig 5,3 milliárd euró volt, azaz tavaly 200 millióval gyarapodott.

Az utazási piac azon kevés ágazat közé tartozik, amely az évtizedes csúcsokat döntő infláció ellenére is prosperál, ellenálló képessége épp a pandémia kiéheztető hatásának köszönhetően erős. A TUI pedig mindkét kiemelt piacán, azaz Németországban és az Egyesült Királyságban is átlag felett teljesít, bár a cégvezetés a konkrét előrejelzésektől ezúttal tartózkodott, de a lehető legnagyobb növekedési tempóra fókuszál.

Így van ez a tengeri körutazásoknál is, a cég 16 hajóból álló flottája immár 90 százalék körüli kihasználtsággal üzemel. A társaság azon kevesek egyike, amelyek a növekvő forgalmukhoz folyamatosan toborozzák a friss munkaerőt, egy év alatt 15 százalékkal, csaknem 50 ezerre bővítve a foglalkoztatottak számát. A társaság gyorsjelentését kedvezően, 2 százalékos árfolyam-erősödéssel fogadta a piac.