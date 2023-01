Nemhogy a recesszió szelét, de még a fuvallatát sem érzik a Ryanairnél, a tavaszi-nyári foglalások alapján az ír fapados légitársaság ismét régi fényében tündökölhet – ami az utasforgalmat illeti. A vállalat üzleti számai is egye jobban alakulnak, immár második egymást követő negyedévükben értek el profitot, azaz Michael O’Leary vezérigazgató lassan mellényzsebből ki tudná fizetni a magyar extraprofitadót, ha annak kivetése ellen nem lenne elvi fogása. Ahogy a pestszentlőrinci utasadót is mereven ellenzi.

A Ryanair 38,4 millió utast szállított a tavalyi év utolsó három hónapjában.

Fotó: Urbanandsport

A bíróság elé vitt vita végére egyhamar aligha kerül pont, addig is a Ryanair gőzerővel termeli a nyereséget. Az október–december közötti harmadik üzleti negyedévében például

adózás után 211 millió kiosztható euró maradt a kasszában.

A vállalat által felkért elemzők prognózisa 200 millió euró körül alakult. Egy részvényre vetítve (EPS) az eredmény 18 eurócent volt, szemben az egy évvel korábbi mínusz 8 centtel. A mostani eredmény történelmi rekord az év végi ünnepi szezonban, nem is akármilyen, hiszen a 2017-es év hasonló adatának a dupláját sikerült elérniük.

A tárgyidőszak 2,31 milliárd eurós bevétele 57 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ebben nemcsak az utasforgalom növekedése, hanem az időszak alatt átlagosan 14 százalékkal megemelt jegyárak is nagyban közrejátszottak. Az utasszám pedig a tavalyi bázishoz képest 24 százalékkal nőtt, a cég 38,4 millió utast szállított a három hónap alatt.

A Ryanair megalapozottnak látja, hogy a folyó üzleti évet 168 milliós utasszámmal zárja, ami 19 millióval haladja meg a pandémia előtti 2019-es békeév forgalmi rekordját. Sőt, O’Leary szerint a közelgő csúcs 2024 márciusában átadja a helyét egy 185 milliós újabb rekordnak – ha minden jól alakul és a Boeing is végre időben leszállítja a megrendelt több mint száz repülőt.

Az év végi járatkihasználtság egészen bravúros volt, 9 százalékot javulva elérte a 93 százalékot.

A légitársaság januárban megemelte a márciusban záruló üzleti évének bevételprognózisát, így az 1-1,2 milliárd euróról 1,325 és 1,425 milliárd euróra változott, s ezt a célt most meg is erősítették, kényelmesen teljesíthetőnek nevezve azt. Januárban a pandémiát követő utazási láz felszökését nevezték meg bevételnövelő katalizátorként.

Amit persze ki is használ a legnagyobb európai fapados, amely sajtóértesülések szerint a nyári időszakra is egy számjegyű áremeléssel készül.

Igaz erre vonatkozóan Neil Sorahan pénzügyi igazgató a Reutersnek kitérő választ adott, mondván: a foglalások kedvező alakulása sok mindent lehetővé tesz.

A húsvéti és a nyári foglalások pedig kiválóan alakulnak, amit Michael O’Leary vezérigazgató az ázsiai és az amerikai kereslet felfutására vezet vissza. Az Európába érkező kínaiak száma is rohamosan nőni fog a Covid-korlátozások eltörlésével, az utazási fronton központilag elrendelt hároméves nemzetközi elszigetelődés után, aki teheti, világot akar látni, s ebben az Európán belüli járatokat kínáló Ryanair partner kíván lenni.

Az amerikaiaknál is szempont a világlátás, őket viszont pluszban még az erős dollár is külföldi vakációra ösztökéli. Jó hír még, hogy az Egyesült Királyságot az utóbbi hetekben megbénító közlekedési sztrájkok is véget értek, s ezzel a britek jegyvásárlásai is a normalizálódtak.

Michael O’Leary bejelentette, hogy a Ryanair a magyarországi kapacitásait is növelni fogja.

Fotó: AFP

A Ryanairnél most látszik beérni az az üzletpolitika, hogy a pandémia idején is takaréklángon, de üzemeltették járataikat.

Ennek köszönhetően olaszországi piaci részesedésük 26-ról, 40 százalékra, a lengyelországi pedig 27-ről 38-ra emelkedett.

Saját számításaik szerint piacvezetőnek számítanak Magyarországon is,

ahol bővített kapacitással folytatják tevékenységüket, amint arról O’Leary a napokban személyesen tájékoztatta a magyar közvéleményt.

A Ryanair olaszországi piaci részesdése egyébként a szabályozó hatóságok szemét is szúrja, a cég, valamint a Wizz Air és az ITA ellen vizsgálat is indult a szicíliai járataik jegyárképzésében tapasztalt feltűnő egyezések miatt. A Wizz Air is erősen zárta az évet, míg a Ryanair közvetlen riválisánál, az EasyJetnél nem mennek annyira flottul a dolgok, a brit fapados felvásárlási célponttá is válhat.

A Ryanair árfolyama a dublini tőzsdén fél százalékot erősödött a gyorsjelentésben közöltekre reagálva.