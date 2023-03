Az amerikai gazdaságügyi tárca és a helyi értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) is vizsgálatot indított a Silicon Valley Bank (SVB) összeomlásának ügyében az ügyet ismerő források szerint. Mind a két eljárás kezdeti fázisában van, és lehet, hogy egyik sem vezet vádemeléshez. Ugyanakkor a hatóságok általában kivizsgálják a gigászi, váratlan veszteségek megjelenését tőzsdei cégek esetében.

Fotó: MediaNews Group / The Mercury News via Getty Images

A nyomozás kiterjed a bankot birtokló holding, az SVB Finacial részvényeinek eladására is, amelyet a vállalat vezérigazgatója és pénzügyi főnöke is közvetlenül a csőd előtti hetekben hajtott végre.

Mielőtt az amerikai betétbiztosító (FDIC) átvette volna a bank irányítását, a főként startupokból álló ügyfélkörrel rendelkező SVB a 16. legnagyobb amerikai bank volt, amely különösen 2021-ben gyűjtött be sok betétet, ekkor 86 százalékos növekedést követően 189 milliárd dollár parkolt a bankban. Azonban a startupokat finanszírozó, szűk kockázati tőkés körben elterjedtek a bank fizetésképtelenségéről szóló pletykák, így

az egymással jó kapcsolatokat ápoló ügyfélkor egyszerre akarta kivenni a pénzét, csak csütörtökön például 42 milliárd dollárt.

Ennek egyik fő oka az volt, hogy a legtöbb startup vállalati számláján jóval nagyobb összeg volt, mint a betétbiztosítás segítségével óvott 250 ezer dollár. Végül azonban a betéteseknek nem kell veszteségeket elkönyvelniük.

A cégvezető Becker még a múlt héten is optimista volt a nyilvánosság előtt, és egy konferencián arról beszélt, hogy a mostani remek időpont a cégalapításra. A múlt hónapban pedig egy másik konferencián az ügyfelek szektorális koncentrációjával kapcsolatos aggályokat hessegette el. Azonban hivatalos iratok szerint közben ő is és a bank pénzügyi igazgatója, Daniel Beck is lázasan igyekezett szabadulni a részvényeitől. Becker február 27-én élt 12451 részvényre vonatkozó opcióval, majd a kapott részvényeket még aznap el is adta 2,3 millió dollárért. Ugyancsak február 27-én Beck is eladott részvényeket 575 ezer dollár értékben – írja a The Wall Street Journal.

Mind a két értékesítés egy olyan metódussal ment végbe, amely lehetővé teszi, hogy a bennfentesek 30 nappal előre jelezve eladhassák részvényeiket. Az SEC a közelmúltban szigorította ezt a szabályozást, most már 90 nappal kell előre jelezni az értékesítéseket.

Az új szabályok február 27-én léptek életbe, amikor a két menedzser is lépett.

Az SVB Financial ma már nem gyakorol ellenőrzést az SVB felett, azt átadta az FDIC-nek, de továbbra is működik három részlege, köztük befektetési bank és kockázati tőke üzletággal. Ezek a vállalkozások is a kalapács alá kerülnek most.

Az SEC valószínűleg azt is vizsgálni fogja, hogy az SVB megfelelően tájékoztatta-e ügyfeleit a lehetséges kockázatokról.