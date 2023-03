Lefordultak az amerikai részvényindexek a csütörtöki tengerentúli tőzsdenyitáskor, a Dow Jones és az S&P 500 is bő félszázalékos mínuszban rajtolt, a technológiai részvényeket tartalmazó Nasdaq Composite pedig 0,4 százalékkal került lejjebb.

Fotó: Shutterstock

A befektetők továbbra is az amerikai pénzügyi rendszert érő csődhullám tovaterjedésétől tartanak, de a vártnál jobb múlt heti munkaerőpiaci adat is a további Fed-szigorítás irányába mutat.

Európában is jelentősen mérséklődött a befektetői optimizmus kora délutánra, amit a svájci jegybank Credit Suisse-nek megszavazott, 54 milliárd dolláros mentőcsomagja váltott ki reggel. A napot 1,5-2 százalékos emelkedéssel indító nyugat-európai részvényindexek ereje elillant az Európai Központi Bank (EKB) újabb, 50 bázispontos kamatemelését követően. A DAX 0,2 százalékkal, a a londoni FTSE 0,1 százalékos mínuszba fordult a lépés kihirdetése után, és a párizsi CAC 40 is a szerdai záróértékére esett vissza.

A magyar tőzsdén – ahol a tegnapi szünnap miatt csak most tudtak reagálni a befektetők a kedvezőtlen fejleményekre – ugyancsak az eladók dominálnak.

A BUX másfél százalékos veszteséget halmozott fel 14:30-ig, a nagypapírok közül ezúttal is az OTP-t vették elő leginkább a befektetők, bő 3 százalékkal, 9590 forintra lehúzva a bankpapírt.

A Mol jegyzése 1,6 százalékkal, 2420 forintra esett vissza, a két másik blue chip viszont drágul ma. A Magyar Telekom 0,4 százalékkal, 388,5 forintra emelkedett, a Richter pedig ennél is nagyobb erőt, 0,9 százalékos emelkedést mutat. A gyógyszergyártó papírjait 7414 forinton jegyzik.

Az utóbbi napokban gyengélkedő forintnak nem kedvezett az EKB-kamatdöntés, délután fél három után újabb lendületet vett a hazai fizetőeszköz gyengülése az euróval szemben. Az európai közös pénz jegyzése több mint fél százalékkal ugrott meg, ezzel a 399-es szintet súrolta a keresztárfolyam, amely tegnap a 400-as szintet is átvitte. A lengyel zloty eközben valamelyest még erősödni is tudott, ahogy a cseh korona is.