Az M1-es autópályán történt tömegkarambol lehet a magyar biztosítási szakma legbonyolultabb ügye a CLB biztosítási alkusz hétfői közleménye szerint. Mint írják, az eset teljes körű feltárása és a felelősök felderítése hónapokig tarthat, amit perek sora követhet. A felelősök megtalálása nélkül a biztosítók megtagadhatják a kártérítés kifizetését is.

Fotó: Lakatos Péter / MTI

Németh Péter, a CLB biztosítási alkuszcég értékesítési és kommunikációs igazgatója szerint felelősök nélkül a biztosítók megtagadhatják a kifizetéseket, márpedig a tömegkarambol kapcsán nehéz lesz felállítani a felelősségtérképet, amely alapján bizonyítható, hogy ki vezetett a látási viszonyoknak megfelelően és ki nem. Akár

az is elképzelhető, hogy úgynevezett kármegosztás miatt maradnak el a kifizetések, mondván a szerencsétlenül járt autósok mindegyike vétlen és egyben vétkes is.

Németh emlékeztetett a 2015-ös tavaszi hózivatarra, amely után hónapokig tartott a felelősök kiderítése, és csak utána kezdődött meg az eset kapcsán balesetet is szenvedett járművek jogos igényének a feldolgozása. Ez szerinte most is így történik, ugyanakkor a legrosszabbul biztosan az jár, akinek összetört a kocsija, utasa is volt, aki megsérült és nincs kötelező biztosítása. A sérült utas a Magyar Biztosítók Szövetségétől kaphat kártalanítást, a kifizetett összeget azonban a Mabisz behajtja a jármű tulajdonosán akkor is, ha az milliós tétel – közölte a kommunikációs vezető, aki felhívta a figyelmet, hogy