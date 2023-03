Hektikus mozgások jellemzik hétfőn a forint piacát: az euró-forint keresztárfolyam körülnézett, milyen a magaslati levegő a 402-es szint felett, majd a január óta nem látott szintről délután gyors lefordulás következett.

Fotó: Bence Bezeredy

Ahogy javult a nemzetközi befektetői hangulat, és jött fel a magyar tőzsde is a padlóról – az OTP ledolgozta a reggeli 5,5 százalékos szakadást és enyhe pluszba küzdötte fel magát –, úgy tért vissza az erő a forintba: késő délután 396 forint alá bukott az euró ára.

A Magyar Bankholding elemzői szerint a reggeli gyengélkedés mögött az állt, hogy a negatív hírek sokkal nagyobb hatással voltak a magyar devizára; az év elejétől tapasztalt rendkívül jó teljesítményt jórészt spekulatív, forró pénzek beáramlása váltotta ki, ezeket a pozíciókat azonban sokan zárták.

Az ING Bank szakértői arról írtak, hogy ha a globális befektetői hangulat javul, a kelet-közép-európai régió devizáira fellendülés vár.

A bank elemzője a forint mellett a cseh koronát illetően is optimista, a két devizát segíti az energiaárak esése (a földgáz ára a kilowattonkénti 40 euró alatt is megfordult a holland energiatőzsdén), valamint a szigorú monetáris politika. Hozzáteszik: ha a Fed nem okoz negatív meglepetést egy 50 bázispontos emeléssel szerdán, az segítheti az euró-dollárt, ezáltal pedig a régiós devizákra is jótékony hatással lehet.