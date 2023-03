Jó ideig nem tér vissza a három számjegyű olajár – legalábbis a Goldman Sachs (GS) stratégái szerint, akik a csökkenő kereslet és a növekvő készletek miatt visszavágták az energiahordozó árfolyamára vonatkozó várakozásukat.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai nagybank az eddigi 100 helyett csupán 94 dolláros átlagos olajárral számol a következő 12 hónapban, és 2024 második felében is 97 dollár körül alakulhat szerinte a meghatározó északi-tengeri olajfajta ára.

Az energiahordozó ellenértéke múlt héten 12 százalékkal zuhant a bankválságtól való félelmek okozta piaci felfordulás során, ezzel pedig tavaly december óta a legnagyobb heti visszaesést szenvedte el a világ nyugati felén meghatározó olajfajta.

Hétfő délelőtt is az eladók domináltak az olajpiacon, a brent határidős jegyzése a legközelebbi, májusi szállításra közel három százalékkal 71 dollár alá csökkent. A Goldman várakozása innen nézve annyira nem is borongós, és legalább 33 százalékos ralit feltételez. A hosszabb lejáratok közötti árkülönbség is elillant, a júniusi, júliusi, de még az augusztusi szállításra is ugyanúgy hordónként 71 dollár környékén lehetett megvenni a nyersanyagot.

Az olajárak a kínai kereslet fellendülése ellenére zuhantak, a bankrendszert érő stressz, a recessziós félelmek és a befektetői tőkekivonások következtében

– írták a bank elemzői, hozzátéve, hogy ilyen megrázó események után a pozicionáltság és az árak általában csak fokozatosan épülnek fel újra, különösen a hosszú lejáratra vonatkozóan.

A mérsékelt várakozások a magasabb nyersolajkészleteket, a nem OPEC-tagok növekvő kitermelését és a szűkülő keresletet együttesen tükrözik. A bank változatlanul hagyta 2023-ra vonatkozó nyersolajkereslet-előrejelzését, mivel a feltörekvő piacok bővülő fogyasztása júniustól ismét deficitessé teheti az olajpiacot.

A pénzintézet az észak-amerikai és az európai keresleti előrejelzés csökkentése mellett Kínában az eddiginél nagyobb igényekkel számol az idén. A világ második legnagyobb gazdasága és első számú olajimportőre lehet ugyanis a globális kereslet hajtóereje a három év zéró-Covid-politika eltörlését követő gazdasági újranyitás nyomán.

A globális kereslet viszont jövőre napi 600 ezer hordóval így is kisebb lehet a korábban vártnál a GS becslése alapján. Ami a kínálati oldalt illeti, ezzel párhuzamosan a nem OPEC-tagországok termelése az idén napi 300 ezer, 2024-ben pedig 200 ezer hordóval emelkedhet.

Továbbra is azt feltételezzük, hogy Oroszország fokozatosan végrehajtja az OPEC+ keretében bejelentett, napi félmillió hordós termeléscsökkentését

– vélekedtek a stratégák. Szerintük az olajkartell és szövetségeseik csak 2024 harmadik negyedévében növelik a termelésüket.