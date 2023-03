Az elmúlt hetek piaci turbulenciája után érdemes újra ránézni az arany árfolyamára. Sokakban felmerült, hogy a korábban szokásos menedékeszközök közül ez lehet az egyik legstabilabb választás. Hiszen a kriptodevizák árfolyama kifejezetten volatilis, és a mozgásuk gyakran erős korrelációt mutat az amerikai technológiai részvényekkel, ráadásul menedéknek egyáltalán nem nevezhetők. Sokan elgondolkodtak a svájci frankon is, mert a deviza a bankválság alatt is jól teljesített. Bár a svájci bankrendszerbe vetett hit nagyobb ütést kapott, azok, akik elkülönítik a pénzügyi szektort a devizapiactól, továbbra is jó diverzifikációs eszközként tartják számon a frankot.

Fotó: stockwars

Ha aranyban gondolkodunk, akkor tudnunk kell, hogy a fizikai arany vételének, eladásának és tartásának is magas költségei vannak, így logikus lehet a tőzsdén kereskedett eszközökkel követni a sárga fém árfolyamát. Ezzel azonban máris újabb dilemma elé kerül a befektető:

euróban vagy dollárban vásároljon tőzsdén kereskedett befektetési alapot (ETF) vagy inkább a határidős piacon próbálkozzon?

A válasz jelenleg sokak számára kiábrándító lehet: ha komoly az eszközárak esése, akkor a dollár erősödik, így az euróban tartott aranybefektetés elveszti relatív előnyét. Ha viszont dollárban kereskednénk az aranyat, az elmúlt években az látszott, hogy az euróval szemben vagy az arany erősödik, vagy a dollár. Így amit nyerhet a befektető a vámon, azt elveszti a réven.

Az arany – hacsak nincs szó kifejezett pánikról – az elmúlt években elvesztette menekülő jellegét. A Schroders sok évtizedes adatokon alapuló elemzése szerint a nemesfém árfolyama akkor emelkedik, ha a dollár reálhozama csökken. A fizikai aranykereskedés és -kereslet, ahogy a jegybankok vásárlásai is már kevéssé látszanak hatással már a kurzusra.

Ha a reálkamat változása és az arany árfolyama közötti összefüggés a jövőben is fennmarad, és a Federal Reserve felfüggeszti kamatemelési ciklusát, vagy akár a kamatcsökkentés útjára lép, akkor változatlan vagy enyhén csökkenő infláció mellett az arany kurzusa emelkedhet. De ebben az esetben a dollár is gyengülhet az euró ellenében, ezért logikusabbnak látszik euróban követni a sárga fém kurzusát valamilyen tőzsdei termékkel. Ez a stratégia azonban nem mondható kockázatmentesnek, ugyanolyan spekulatív feltételezésekre épül, mint bármely más rövid távú részvény- vagy kötvénykereskedési ötlet. Távol vagyunk tehát a menedéktől, ráadásul jó eséllyel a

stagnáló vagy csökkenő amerikai alapkamat mellett a részvénypiaci befektetések is kedvező impulzust kaphatnak, így lehet, hogy nem az arany a legjobb választás.

Megmaradt azonban egy helyzet, amelyben az arany még mindig fényesen csillog: ez a bizalomvesztés pillanata a tőkepiacokon. Az elmúlt hetekben jól elkülöníthető volt a pszichológiai nyomás a piacokon, mivel ekkor az arany árfolyama azonnal emelkedni kezdett. Amikor az elmúlt negyedévekben a központi bankok visszavonták a likviditást a piacról, és a kamatemelés eszközéhez nyúltak, az nem volt szerencsés helyzet az arany befektetői számára. De pánikban továbbra is hirtelen puffert képezhet ez az elem a portfóliókban, tompíthatja a teljesítmény romlását. Diverzifikációs eszközként tehát a hosszú távú befektetési döntésekben újra és újra meg kell fontolni az arany értékét.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a PFN Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.