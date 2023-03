Nem fogadta kitörő örömmel a piac a Molra kivetett újabb, bevételalapú adóterhet és a meglévő extraprofitadók átrendezését, amiről váratlanul döntött a magyar kormány. Az árfolyam bő 2 százalékos eséssel rajtolt csütörtök reggel, ami késő délelőttre félszázalékos mínusszá szelídült, kiemelkedő, 900 millió forintos forgalom mellett. A szakértők szerint inkább az adóterhek átalakításáról, semmint növekvő sarcokról van szó.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A szerda késő este megjelent, április 1-jén életbe lépő szabályozás alapján

a Mol kap egy új, árbevétel-arányos különadót, a tavalyi nettó bevétel 2,8 százalékát kell befizetnie az államkasszába az idén, három részletben.

Módosul a 42 százalékos bányajáradék-szabályozás, a 2021-es volumen felett kitermelt mennyiség után nem kell megfizetni.

Az Ural-Brent olajfajta árkülönbözetére kivetett 95 százalékos adó alapja hordónként 7,5 dollárral mérséklődik.

Az Erste Befektetési Zrt. szerint a fenti változtatások hatása vegyes a Molra, összességében azonban inkább a különadórendszer átrendezését látják benne, mintsem a terhek növelését.

A különadó-szabályok megváltoztatása önmagában a 2022-es rekorderedményből fizetendő osztalékot sem veszélyezteti

– mondta a VG.hu-nak Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari szakértője.

A Mol tavaly 9868 milliárd forint árbevételt ért el, a magyar forgalom viszont ennek csak kevesebb mint a fele lehet.

A befektetési szolgáltató úgy kalkulál, hogy a 2,8 százalékos új adó 150 milliárd forintos adótételt jelenthet az olajcégnek. Az Ural-Brent különbözetre vonatkozó könnyítés viszont 120-140 milliárd forinttal csökkenti az állam bevételét, és a bányajáradék enyhítése is közel 10-20 milliárd forinttal vetheti vissza a Mol terheit, mivel nő a hazai termelés a magas árak miatt.

Az állam érdekeltté szerette volna tenni a Molt a hazai szénhidrogén-bányászat növelésében, a változtatás a másik oldalról viszont visszaveti a társaságot abban, hogy hamar leváljon az orosz kőolajimportról – értékelt az Erste olajipari elemzője.

A KBC Equitas elemzői szerint az új, árbevétel-arányos különadó-fizetési kötelezettség mellett a Brent-Ural spreadre kivetett adó mérsékli az eddigi adóterheket, míg a bányajáradék ösztönzőleg hathat a kitermelés növelésére. Összességében így inkább egy adóátszervezésről van szó, de amellett, hogy egyes pontokon csökkenhet az adófizetési kötelezettség, a módosítások várhatóan inkább növelhetik a Mol adóterheit.

Az adószabályok átírása kapcsán kérdéseinkkel megkerestük a Molt is, a vállalat reakciójával frissítjük cikkünket.

A délelőtti eséssel együtt idén 2,4 százalékkal ereszkedett a Mol rászvényárfolyama, annak ellenére, hogy 2022-ben rekorderedményt ért el, a külső körnezet pedig alapvetően továbbra is kedvez számára, noha a kockázatok (olajszállítás biztonsága, hatósági szabályozás) is kiemelkedők. A társaság várhatóan egy héten belül előáll az osztalékjavaslattal, az Erste 400 forint körüli kifizetést is elképzelhetőnek tart részvényenként, vagyis a lakossági állampapír 16 százalékos hozamával is versenyre kelhet a Mol-osztalék.