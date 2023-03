Miután február végén vidéki terjeszkedésről számolt be, sikeresen lezárta az első külföldi akvizícióját is az Appeninn – jelentették be pénteken. A vállalat a hollandiai bejegyzésű Cherry MidCo B.V.-vel írt alá megállapodást a lengyelországi Varsó központja közelében található Wiśniowy Business Park C, D, E és F irodaépületeinek megvásárlásáról.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Appeninn részletes piaci és szakmai elemzés után választotta ki a lengyel ingatlanpiacot, ugyanis az a régióban érettebb, kisebb kockázatú piacnak számít, ellenben további jelentős fejlődési potenciállal bír – írja a társaság.

A Wiśniowy Business Park irodakomplexum Varsó központjához közel található, így tömegközlekedéssel jól megközelíthető.

Az irodapark C épülete 1998-ban, D épülete 1999-ben, E épülete 2000-ben, F épülete pedig 2007-ben készült el. Valamennyi épület széles körű felújításon esett át 2017-ben.

Az ingatlan körül közel 2,5 hektárnyi zöldfelületet alakítottak ki, így a terület pihenésre és rekreációra is alkalmas.

A 4 épület összesen 39 534 négyzetméter bruttó bérbeadható területtel és 1 272 parkolóhellyel rendelkezik.

Az irodapark bérlői mixe stabil nemzetközi és helyi vállalatokból áll, úgymint a Bank Pekao, a Johnson&Johnson Poland, a Janssen-Cilag Polska és a National Westminster Bank.

A jelenlegi tranzakció része a társaság tavaly februárban módosított üzleti stratégiája végrehajtásának, aminek során az Appeninn értékesítette teljes turisztikai portfólióját, hogy

a felszabaduló forrásból erősíteni tudja portfoliója jövedelemtermelő képességét a dél-kelet- és a közép-kelet-európai régiókban található jó minőségű irodaépületek akvizíciójával.

Az Appeninn saját vezérigazgatóját, Szathmáriné Szőcs Györgyi Magdolnát nevezte ki a lengyel cég új elsőszámú vezetőjének is, mégpedig határozatlan időre. Szathmáriné egy személyben látja el az igazgatótanácsi hatáskörbe tartozó feladatokat is.

A társaság részvényárfolyama pénteken 0,3 százalékkal, 152 forintra süllyedt kora délutánig.