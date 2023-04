Meredeken zuhan kedd reggel az euró-forint keresztárfolyam, néhány percre 370 alá is került. Ha 369,33 alatt is születik kötés, akkor az egyéves rekord is megdőlhet.

Fotó: Varga József Zoltán

Erős napot tudhatott maga mögött a forint tegnap, így végül sikerült letörnie a 373 forintos szintet is az euró-forint árfolyamának. Ez azt jelenti, hogy közel egyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben, utoljára tavaly április végén volt hasonló szinteken a devizapár. „A magas forintkamat és a javuló gazdasági hangulat mind a hazai fizetőeszköz malmára hajtja a vizet” – írták a KBC Equitas elemzői.

Nincs megállás a forint számára, ahogy a piac egyre távolabb látja a 18 százalékos effektív kamatláb visszavágásának kezdetét, úgy menetel egyre erősebb szintekre az euróval (és más fontosabb devizákkal szemben) a forint árfolyama. A tegnap 371 közelében felállított újabb idei lokális mélypont után az euró-forint számára már gyakorlatilag a 370 alatti tartomány következhet, ahol 363,4 körül a 200 hetes mozgóátlag adhatja a következő fontos támaszt – előlegezték meg a bizalmat reggel a Raiffeisen Bank elemzői.