Semmifajta bizonyíték nincs rá, hogy a Volkswagen ki akarna bújni pénzügyi kötelezettségei teljesítése alól, ha a GAZ orosz autógyártó – a VW korábbi partnere – megnyerné a vele szemben indított kártérítési perét – indokolta a Nyizsnij Novgorod-i regionális választottbíróság a döntést, amellyel elutasította a német vállalat oroszországi vagyonának a befagyasztására irányuló kérelmet – írta a Der Spiegel online pénteken.

Feltámasztanák a Volgát. Fotó: Oleg Mirabo

A hírre péntek reggel átmenetileg másfél százalékkal megemelkedett a VW-részvények kurzusa a frankfurti tőzsdén.

Az orosz autógyártó mintegy 490 millió eurónak megfelelő összegű kártérítésre perelte a Volkswagent,

mert a kereset szerint az utóbbi az ukrajnai háború miatt Oroszország ellen bevezetett uniós szankciókra tekintettel 2022-ben véget vetett az együttműködésüknek, és leállította a Volkswagen csoport modelljei, köztük az Audik, Porschék és Skodák gyártását és importját is.

A Volkswagen orosz leányvállalata indokolatlannak minősítette a követeléseket, mert a németek úgy vélik, a kooperáció kölcsönösen előnyös feltételekkel ért véget.

Március elején döntött úgy egyébként a VW vezetése, hogy eladja oroszországi eszközeit a helyi Avilon Automotive autókereskedő cégnek, amihez azonban Moszkva még nem adta meg a jóváhagyását.

Az engedélyezés egyebek között azért is elhúzódhat, mert az osztrák Siegfried Wolf, aki – a hazánkban is aktív Schaeffler csoport és a Vitesco felügyelőbizottsága (FB) mellett – a VW-tulajdonos Porsche SE felügyelőbizottságában is bent ül,

a kalugai VW-gyárra és a Nyizsnyij Novgorod-i GAZ-gyárra alapozva élesztené újra a nyugati szankciók által megbénított orosz autógyártást.

Wolf a terve érdekében még januárban Vlagyimir Putyinnak is írt egy háromoldalas levelet, amelyben a megvalósításhoz 60 milliárd rubelt, azaz nagyjából 250 milliárd forintot kért.

Cserében orosz cége, a PromAvtoKonsalt közreműködésével feltámasztaná az Oroszországban legendás hírnévnek örvendő Volga autómárkát.

A Spiegel szerint Wolf a levélben arról is biztosította az orosz államfőt, hogy a projekttel kapcsolatban már dűlőre jutott a VW felső vezetésével.

A wolfsburgi konszern viszont azonnal cáfolta az állítást:

Az igazgatóságnak semmilyen tudomása nem volt Wolf leveléről és annak irritáló tartalmáról

– közölték. A PromAvtoKonsalt a VW oroszországi üzemei iránt érdeklődők között volt, de az értékesítési folyamat lezárása előtt nem kötöttek megállapodást senkivel.

Wolfnak már a zsebében van a Schaeffler oroszországi üzletága, vagyis konkrétan a 150 alkalmazottat foglalkoztató uljanovszki üzem. A herzogenaurachi autóipari beszállító decemberben jelölte ki vevőként FB-tagja orosz cégét. Az osztrák üzletember rögtön átveheti a vállalatot, mihelyt megérkezik a végleges orosz jóváhagyás.

A legkényesebb vetülete Wolf hiperaktivitásának az orosz autóipar újjászervezésében, hogy az uljanovszki gyár alkatrészeket szállíthat azokhoz a GAZ Sadko teherautókhoz, amelyekkel az orosz hadsereg szállítja csapatait és felszerelését.

A Spiegel szerint ezért az üzlet máris mozgósította az ukrán korrupcióellenes hatóságot, amely arra is hivatkozik, hogy Wolf a német autóipar bennfenteseként közel áll Oleg Deripaszka orosz oligarchához is, aki ellen az USA és az Európai Unió szankciókat vezetett be.