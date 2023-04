Hónapokig kísérletezett befektető bevonásával a Bed Bath & Beyond, amely a karácsonyi ünnepeket is csak úgy tudta átvészelni, hogy a Sixth Street befektetési társaságtól kapott kölcsönbe 375 millió dollárt. A piac január végén várta a csődbejelentést, mert a kiskereskedelmi cégek az Egyesült Államokban gyakran kérnek csődvédelmet az ünnepi szezon után, hogy megvédjék a bevételt a hitelezőktől. Ehelyett a társaság bezárt 87 reprezentatív márkaboltot, a Buybuy Baby 5 üzletét és a 48 egységből álló teljes Harmon drogérialáncot. Aztán februárban úgy tűnt, hogy a Hudson fedezeti alap dob a cégnek egymilliárd dolláros mentőövet. Ám ez az üzlet mégsem valósult meg. Március közepén az egy éve még 17 dollár felett jegyzett részvény árfolyama 1 dollár alá zuhant. Az üzletek bezárása nem hatotta meg a piacot, és áprilisban már 300 millió dollárért is hiába kilincselt befektetőknél a menedzsment. A cég hétvégén csődvédelmet kért.

Fotó: Don & Melinda Crawford / UCG / Universal Images Group via Getty Images

New York külvárosában 1971-ben nyitotta az első Bed ’n Bath üzletet Warren Eisenberg és Leonard Feinstein. A vállalkozás egykor

popkulturális jelenségnek számított, és igazi kategóriagyilkos volt a kiskereskedelemben.

Az ágyneműtől a légtisztítókig mindent árultak, és az üzlet dekorációja helyett árukészletre költötték a pénzt. Védjegyükké vált az ipari szerelvénypolcokra halmozott rendetlenség. Ahogy az alapító Eisenberg fogalmazott:

Ha azért jöttél a boltba, hogy matracbetétet vegyél, nem volt rá mód, hogy csupán csak egy matracpárnával sétálj ki az ajtón.

Az üzletek versenypálya-alaprajzúak voltak, vagyis körbe kellett járni a kínálatot. De nem volt két egyforma bolt, mert az egységek vezetői autonómiát kaptak az áru elhelyezésére. Továbbá nem egyes termékeket reklámoztak, hanem kedvezménykuponokat osztogattak.

A társaság 1992-ben lépett tőzsdére, az alapítókat 2003-ban szorították ki az igazgatóságból az aktivista befektetők. És 2019 volt az első veszteséges év, amikor egyértelművé vált, hogy

a Bed & Bath lekéste az „internethajót”.

A cég csődje a sokadik az elmúlt években a tengerentúli kiskereskedelmet sújtó csődhullámban.