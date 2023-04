Miközben a meghatározó európai piacok hétfőn felemás teljesítményt nyújtottak, a BUX valósággal brillírozott, és 1,6 százalékkal, 42 991 pontra emelkedett. A magyar részvénypiac forgalma azonban meglehetősen csenevész volt, hiszen éppen csak meghaladta a 4,8 milliárd forintot.

Fotó: Getty Images

A legjobban ezúttal a 2,4 százalékkal, kereken 7500 forintra dráguló Richter szerepelt, de jó formában volt a Mol és az OTP is.

Az olajpapírok 1,5 százalékkal, 2602 forintra, a legnagyobb hazai bank részvényei pedig 1,4 százalékkal, 10 120 forintra erősödtek.

A Magyar Telekom is mind jobban befészkeli magát a 400 forint fölötti tartományba, ezúttal 0,9 százalékkal, 404 forintig tartott a menet.

A Waberer’s részvényeire alig jöttek létre kötések, ráadásul a kurzusa is 1925 forinton stagnált, holott a fuvarozócég hétfőn jelentette be, hogy a Daimler, DAF, Iveco, MAN és Volvo/Renault ellen indított kártérítési perében 26,6 millió euró és kamatai megfizetését vállalta az egyik teherautógyártó peren kívüli egyezségben. Bár a Waberer’s eredetileg nagyobb összeget követelt, a megállapodás szerinti summa is messze meghaladja tavalyi egész éves, 16,2 millió eurós nettó profitját. Ráadásul a többi alperes ellen folytatódik a per.

A forint bivalyerős volt, este egy euróért már csak 377,7 forintot kellett adni.