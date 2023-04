Egy orosz bíróság 4 millió rubel (16,5 millió forint) bírsággal sújtotta az Amazon birtokolta, videójátékok közvetítésére szakosodott Twitchet, mert a platformon hamis információkat terjesztettek az orosz–ukrán háborúról. A Twitch tavaly többször is kapott több millió rubeles pénzbüntetést a fegyveres konfliktus kapcsán, például egy streamer interjút készített Olekszij Aresztovics volt ukrán elnöki tanácsadóval.

Közben az Amazon Londonból is rossz híreket kapott: a brit versenyhatóság (CMA) közölte, hogy első fázisú vizsgálatot indít a vállalat ellen az iRobot felvásárlása miatt. A CMA június 16-ig hoz döntést arról, hogy az ügylet csökkenti a versenyt az Egyesült Királyságban, vagy sem. A Reuters megkeresésére a cég azt válaszolta, hogy együttműködik a brit felügyeleti szervvel.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a vállalat tavaly augusztusban jelentette be, hogy 1,7 milliárd dollárért bekebelezi a robotporszívókat és felmosórobotokat gyártó iRobot nevű céget, azonban az üzletet trösztellenes eljárások miatt még nem sikerült lezárni. A brit mellett az amerikai hatóságok is vizsgálódnak. Az elemzők arra is felhívták a figyelmet, hogy az iRobot piacvezető a robotporszívók terén, amivel az Amazon Astro nevű megoldása nem tudja felvenni a versenyt.

Az aggályok között felmerült, hogy az iRobot eszközei képesek az otthonok feltérképezésére, így az adatokat az Amazon saját céljaira használná fel. A CMA akkor kezdett vizsgálódni, amikor a trösztellenes felügyeleti szervek világszerte egyre keményebben lépnek fel a technológiai vállalatok és az akvizíciók ellen, például a Microsoft több mint egy éve képtelen lezárni az Activision Blizzard bekebelezését, igaz, ez a következő hónapokban megtörténhet.