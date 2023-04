A nyitott rendelésállomány alapján az idén is tovább folytatódhat a Gloster növekedése. A networkingüzletágat korábban sújtó csiphiány mára elmúlni látszik, a szállítási határidők a korábbi évek határidejeit idézik. A szállítási határidők normalizálódása is szerepet játszhat abban, hogy az év végi 1,53 milliárdos értékről csökkent a nyitott rendelésállomány nagysága. Ezt a társaság erős évkezdése is mutatja.