Középkategóriás teherautó-márkát vezet be az amerikai piacon a Daimler Truck. A világ legnagyobb haszonjárműgyártója a Rizon nevet adja a teljesen elektromos hajtású járműveinek, amelyek gyártását a harmadik negyedévben kezdik Japánban, és onnan exportálják az Egyesült Államokba. A Rizon a német autóipari konszern kilencedik amerikai márkája, a litium-foszfátos akkumulátortechnológiát használja energiaforrásként, és a tervezett három modelljének a hatótávolsága az akkupakk nagyságától függően 121–177, illetve 176–256 kilométer között lesz.

A Rizon sorozatgyártása ősszel kezdődhet Japánban.

Fotó: Daimler Truck

A széles tartományt a rakomány súlyát és a forgalmat tekintetbe véve határozták meg. Ennél jóval többet, 368 kilométert tud egy feltöltéssel megtenni a Freightliner eCascadia nyerges vontatójuk, valamint a kisebb, Freightliner M2 elektromos teherautó, amelyet főként kiskereskedelmi célokra forgalmaz Amerikában a Daimler.

A németek 89 százalékos tulajdonában lévő Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (röviden Fuso) is gyárt már elektromos áruszállítókat, a legújabb modellt szeptemberben egy németországi autókiállításon mutatták be a japánok. Szakértők szerint ennek az amerikai exportja is elképzelhető, igaz, garantáltan nem Mitsubishi Fuso márkanéven.

A Mercedes-Benz 35 százalékos tulajdonában lévő Daimler Truck igyekezetét az elektromos átállásban legfeljebb a töltési infrastruktúra viszonylagos fejletlensége gátolhatja az Egyesült Államokban, ám az csak idő kérdése, hogy a gyártás és a töltőhálózat mikor kerül szinkronba, a lefedettség mikorra ér el olyan szintre, hogy a teherautók megtankolása ne okozzon sehol problémát.

Ehhez az autóutak mentén sűríteni kell a töltőállomások számát,

illetve a nagy flottaüzemeltetők telephelyein ki kell építeni a vételezési lehetőséget. A Joe Biden elnök által tavaly augusztusban aláírt inflációcsökkentési törvény (IRA) ehhez anyagi támogatást is nyújt. A cél, hogy az Egyesült Államokban 2030-ban már minden második eladott jármű elektromos hajtású legyen.

Optimális volt az időzítés

A teherautókra ez nem vonatkozik, egyelőre a kínálat szűkössége és a jóval magasabb ár is hátráltató tényező, az alacsonyabb üzemeltetési költségek révén a megtérülési idő még meglehetősen hosszú. Mondjuk nem Kaliforniában, ahol az állam 45–60 ezer dolláros csekkel támogatja az elektromos teherautó-vásárlásokat, emellett szövetségi támogatás is igénybe vehető.

Ki-ki megtalálja a tevékenységéhez legjobban illeszkedő formát a Rizen modellkínálatából.

Fotó: Daimler Truck

A Daimler új márkájának bejelentésének az időzítése jól sikerült, Kalifornia állam környezetvédelmi hatósága (EPA) ugyanis maholnap döntést hoz arról, hogy 2024-től előírja-e, hogy a teherjárműflottákban az elektromos hajtású járművek aránya fokozatosan 5-10 százalékos legyen.

A teherjárművek emissziós értékeit ettől függetlenül tovább szigorítják, lökést adva az elektromos átálláshoz. A középkategóriás teherjárművekre vonatkozó szigorúbb szabályok bevetésével az előrejelzések szerint 2026-ig 44 százalékkal csökkenthetik a károsanyag-kibocsátást.

A Freightwaves szerint a Mitsubishi eCanterekhez a megszólalásig hasonlító Rizon modellekről sokat nem árult el a német cég, amely a Fuso japán márkát 2020-ban kivezette az amerikai piacról – vélhetően azért, hogy helyet csináljon a Rizonnak, amelynek a negyedik negyedévre tervezett indulásához kizárólagos disztribúciós partnerként a 80 telephelyet fenntartó Velocity Vehicle Groupot szerződtette, amely a forgalmazást New York és Kalifornia államban kezdi meg.

A Daimler a töltőhálózat-építésbe is beszáll

A Greenlane nevet kapta a keresztségben a Daimler Truck North America, a BlackRock és a NextEra Energy Resources 650 millió dolláros tőkével megalapított vegyesvállalata, amely a töltőhálózati infrastruktúra kiépítésében jeleskedik majd. A kifejezetten nagy méretű és teljesítményű haszonjárművek, buszok energiaellátásához építendő hálózatuk hidrogénkutakat is tartalmaz.

A Greenlane első töltőállomásait Dél-Kaliforniába telepíti, majd a forgalmas tranzitutak lefedése következik a keleti és a nyugati parton, valamint Texas államban.