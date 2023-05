A Sony fontolgatja az életbiztosítással és a banki tevékenységgel foglalkozó pénzügyi üzletágának részleges leválasztását. A lépésre két-három éven belül kerülne sor, a tervek szerint a Sony Financialt tőzsdére vinnék, és 20 százalék körüli részesedést tartana meg benne a japán vállalat.

Fotó: Getty Images

A cég alig három éve vette át a pénzügyi részleg teljes irányítását, amely a márciussal zárult pénzügyi negyedévben 5 százalékos bevételcsökkenésről számolt be, miközben az üzemi eredmény 49 százalékkal, 223,9 milliárd jenre emelkedett, amelyhez főleg az ingatlaneladásokból származó egyszeri nyereség járult hozzá. A tőzsdére lépő Sony Financial megtarthatná a Sony márkanevet – írja a Reuters.

A intézkedést az indokolja, hogy az évtizedek óta elektronikai cikkek gyártásával foglalkozó vállalat portfóliója átalakult, tevékenységi körében egyre fontosabb szerepet kapnak a videójátékok, a filmek, a zenék, a sorozatok, az animék és a PlayStation konzol. A cég közölte, hogy az ellátási láncban tapasztalható nehézségek enyhülésével 25 millió PlayStation 5 konzol eladására számít ebben a pénzügyi évben, amivel rekordot döntenének. Elemzők szerint a Sony Financial leválasztása nem változtatja meg drasztikusan a Sony szerkezetét, de hozzájárul ahhoz, hogy egy kizárólag szórakoztatóiparban érdekelt vállalat jöjjön létre, amit a piac általában kedvel.

Josida Kenicsiro vezérigazgató is arról beszélt, hogy a Sony birtokában lévő karakterek és szellemi tulajdon (például Pókember) a következő évtizedekben is népszerűek lesznek, így a fenntartható növekedés érdekében érdemes beléjük fektetni. A hatalmas sikert aratott, 2018-as Spider Man játék folytatása az idén jelenik meg. A Sonyról általánosságban elmondható, hogy rugalmas stratégiát alkalmaz: a profit maximálása érdekében a sorozatokat és a filmeket több rivális platformon is forgalmazza,

így kikerülve azt a problémát, amely az exkluzív tartalmakra épülő legtöbb szolgáltatónak súlyos hátrányt okoz.

Egyébként a vállalat egyik legerősebb új üzletága a japán anime rajzfilmek forgalmazása, ezen a területen gyorsan domináns pozíciót ért el. A streamingszolgáltatók megjelenésével kitágulnak a földrajzi és a pénzügyi lehetőségek egyaránt. A Sony 2020 végén vásárolta meg a jelenleg 10 milliós előfizetői táborral rendelkező anime-streamingcsatornát, a Crunchyrollt 1,2 milliárd dollárért, ezzel a világ legnagyobb ilyen tematikájú csatornáját építette ki.