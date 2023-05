Örök törvény, hogy a piacok nem szeretik a bizonytalanságot. Ebből pedig bőven van most Törökországban. Annyi biztos, hogy meg kell tartani a voksolás második fordulóját is. Azaz a verseny továbbra is nyitott, van esély a regnáló török elnök, Recep Tayyip Erdogan leváltására.

Fotó: Anton Petrus / Getty Images

De a kép akkor is csak árnyalatnyit tisztul, ha a választópolgárok leváltják az eddigi elnököt, és a pozícióját kihívója, Kemal Kilicdaroglu veszi át. Az 1948-ban született szociáldemokrata közgazdásszal kapcsolatban ugyanis nagy kérdés, hogy lesz-e elég ereje, eltökéltsége, támogatottsága ahhoz, hogy új irányba kormányozza Törökországot.

Valószínű, hogy az unortodox eszközeiről elhíresült Erdogan leváltását némi örömmel nyugtáznák a piacok,

és lenne esély arra is, hogy a török eszközök visszakerüljenek a nemzetközi befektetők térképére, de hosszabb távon az új kabinet intézkedései határozzák meg az árazásokat. Azt borítékolni lehet, hogy kormányváltás esetén „megengednék” a jegybanki kamatemeléseket, ami némi támaszt adhatna a zuhanórepülésben lévő lírának.

A török fizetőeszköz a vasárnapi forduló eredményét látva tovább gyengül,

hétfő délelőtt 19,65 lírát kellett adni a dollár egységéért. Érdemes megjegyezni, hogy két éve még 8,3 körül állt a keresztárfolyam. Az isztambuli tőzsdén sem örültek az eredménynek, a török piac fő mutatója, a BORSA100 a kereskedés első óráiban 3,58 százalékot gyengült, és érdemes felidézni, hogy ebben az évben csaknem 16 százalékot esett vissza.

Arról, hogy sok egyéb mellett a pénzügyi szektor sínyli meg talán legjobban Erdogan lépéseit, sokat mond, hogy

a kereskedés első óráiban a bankokra vonatkozó almutató (BIST Liquid Banks) csaknem 9 százalékos mínuszba esett.

Az előzetes eredmények szerint a parlamenti többséget az Erdogan pártja (AKP) által vezetett koalíció szerezheti meg. Ha azonban a két hét múlva lévő voksoláson Kilicdaroglu kap több szavazatot, akkor valószínűtlennek tűnik a helyzet gyors rendezése, viszont a török gazdasági mélyrepülés hosszú időre tartósulhat.