A magyar származású Pozsár Zoltán vitathatatlanul a Wall Street egyik leghíresebb elemzője lett az elmúlt években, ám a Credit Suisse bukása után most mindenki azt találgatja, hogy hol folytatja pályafutását a piacok dinamikájának elemzésével híressé vált bankár. Egy iparági konferencián a névtábláján a munkahelyét csak három betű jelezte: TBD, vagyis, hogy az csak később kerül meghatározásra.

Fotó: Gabriel Bouys / AFP

A The Wall Street Journal (WSJ) írása szerint Pozsár a Credit Suisse utolsó, viharos hónapjaiban hagyta ott az időközben elbukott svájci bankot, így egyik utolsó, a bank ügyfeleinek készített írása is januárban jelent meg. Ebben a monetáris rendszer jövőjével kapcsolatos kérdéseket boncolgatott, míg a fentebb említett, a New York-i Fed és a Salomon Center of New York University’s Leonard N. Stern School of Business konferenciáján arról beszélt, hogy a globális kamatszintek magasabbra emelkednek majd, mint amire a legtöbb kereskedő számít. A magyar származású közgazdász

írásainak visszatérő témája az elmúlt másfél évben a globális infláció beragadása a korábbinál magasabb szinteken.

Pozsár sikerének fontos részét képezte, hogy írásaiban felhúzta a függönyt a misztikus, de kritikus, több ezer milliárd dolláros finanszírozási piacról, ahol a Wall Street vállalkozásai vagy épp a kormányok készpénzt cserélnek rendkívül biztonságos fedezet ellenében, hogy a kereskedelmet finanszírozzák.

A magyar közgazdász korábban a New York-i Fednél és az amerikai pénzügyminisztériumban is dolgozott, mielőtt 2015-ben a Credit Suisse-hez igazolt volna, ahol a rövid távú kamatstratégia globális vezetője volt. Hírnevének jót tett, hogy 2019-ben helyesen jósolta meg a fentebbi piacok viharait, de a 2008-as pénzügyi válság okainak feltárása, valamint a nem banki finanszírozás és pénzügyi rendszer, az úgynevezett árnyékbankok vizsgálata terén is fontos érdemeket szerzett.

Hírnevét mi sem jelzi jobban, mint hogy írásait a legnagyobb bankok elemzőitől a Reddit kereskedőin át követik, keresztneve pedig önálló hashtaggé vált a Twitteren.

David Kotok, a Cumberland Advisors befektetési vezetője szerint Pozsár jól ismeri a piacot, ezért képes vizsgálataival feltárni a kockázatokat és a hatékonysági problémákat. Ráadásul ezen folyamatokról kevés jó magyarázat olvasható. Azonban Pozsár riasztó sűrűségű, gyakran ezoterikus hatást keltő stílusa gyakran nehezen értelmezhető. Ezt jelzik, hogy írásai olyan címeket viselnek, mint a Túlzott kiváltságtól az egzisztenciális trilemmáig vagy épp A tartalékok sterilizálása és (hidraulikus) repesztése. Ez utóbbi 2017-ből a pénzügyi rendszer likviditási folyamatait az olajkutatásból kölcsönzött hasonlatokkal ábrázolja.

A WSJ számára Nathan Tankus, a Modern Monetary Network kutatási igazgatója ekképpen méltatta: Zoltán mindig egy lépés távolságra tartja az olvasót, akiben mindig az az érzés fogalmazódik meg, hogy többet tud, mint ő valaha fog, de ha olvassa, úgy ő is közel kerülhet Pozsár szintjéhez. Tankus a sokak által várt Pozsár-írások elmaradása miatt egy olyan fotót is kitett az oldalára, amelyen a magyar bankár arca egy tejesdobozon található.

Pénteki előadásán Pozsár arról beszélt, hogy a Fed szélsőséges intézkedéseket tett a regionális bankok válságának kezelésére, mivel az amerikai jegybank nem szeretné, hogy bármi az infláció elleni harc útjába álljon. Azonban

mivel a pénzügyi rendszert elárasztotta a mennyiségi lazítás teremtette pénzkínálat, további szigorításra lehet szükség az infláció kezelése céljából.

Tavaly, az Ukrajnával szembeni orosz inváziót követően Pozsár számos írásban elemezte a háború gazdasági következményeit, és csatlakozott a dollárt temetők táborához, a „petrojüan” felemelkedését jósolva.

A Credit Suisse számos dolgozóját elvesztette az utolsó hónapokban, és a tavaly októberi restrukturálás során a bank is sok dolgozót szélnek eresztett. Miután a bankot átvette riválisa, a UBS, további elbocsátások várhatók, azonban ezeket már Pozsár nem várta meg, így most a Wall Street azt találgatja, hogy hol folytatja a magyar bankár.