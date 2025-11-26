Hivatalos bejelentés: eldőlt Magyarország egyik legszebb kastélyának a sorsa – ők kapták meg

Hónapokon át tartó tárgyalások, bizonytalanság és háttérmunka után végleg eldőlt, ki veheti át a szabadkígyósi Wenckheim-kastély üzemeltetését. A történelmi épület fenntartását Békés vármegye kapta meg, miután zöld jelzést kapott az a pályázat, amelyet a vármegye Szabadkígyós önkormányzatával együtt nyújtott be. A döntést elsőként dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja jelentette be Facebook-videójában, kiemelve: a közösség és a szakmai összefogás ereje tette lehetővé, hogy a kastély „végre hazataláljon” – írta a Beol.hu.

Több hónapos egyeztetések végén zöld utat kapott a Békés vármegye által benyújtott pályázat a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartására / Fotó: Airpixel - Drone imagery / Shutterstock

Hazatalált a Wenckheim-kastély

A kastély sorsa hosszú hónapok óta kérdéses volt. Korábban a hódmezővásárhelyi önkormányzat nyerte el a működtetés jogát, ám idén március végén a tulajdonba adási folyamatot az Építési és Közlekedési Minisztérium felfüggesztette. Ezzel újra nyitottá vált a kérdés, ki és milyen formában veheti át a műemlék fenntartását.

Az ügyben dr. Takács Árpád május végén jelezte, hogy Békés vármegye kész átvenni a kastélyt, és nonprofit gazdasági társaság keretében, Szabadkígyóssal és Békéscsabával közösen biztosítaná a működtetést. A tervet hivatalosan Lázár János miniszter felé is megküldték.

A vármegye pályázatának előkészítése intenzív egyeztetésekkel és komoly szakmai háttérmunkával zajlott. Molnár Sándor, a vármegyei közgyűlés elnöke októberben arról beszélt, hogy az önkormányzat határidőre beadta a pályázatot, és információik szerint más versenytárs nem is indult.

Már akkor jelezte, hogy az üzemeltetésbe több partner bevonása is célszerű lenne, illetve hogy ideális esetben a győztes január 1-jétől, teljes gazdasági évvel kezdhetné meg a működtetést – bár ennek időzítése ekkor még kérdéses volt.

A most bejelentett döntés minden korábbi bizonytalanságot lezár. A pályázat támogatást kapott, így a kastély teljes fenntartása Békés vármegye kezébe kerül.

Dr. Takács Árpád videójában hangsúlyozta: nem hitt azoknak a „szirénhangoknak”, amelyek szerint úgysem sikerülhet.

Mindvégig a közösség erejében és a szakmai munkában bíztam

– fogalmazott, majd hozzátette: a Wenckheim-örökség most újra arra a közösségre bízhatja sorsát, ahol a története elindult.