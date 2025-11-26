Putyint soron kívül megmentik az ukránok bosszúja elől: hűséges szövetségese önti a benzint Oroszországba – Zeleszkij hiába lövi szét az olajfinomítókat
Fehéroroszország nemcsak a háború kezdetén biztosított felvonulási tereppel segítette Oroszországot az Ukrajna ellen indított háborújában, de újabban az üzemanyaghiány elhárításában is nagy szerepet játszik.
Fehérorosz üzemanyagra szorul Oroszország
Ukrajna ugyanis számos orosz olajfinomító ellen indított támadást, megzavarva az orosz üzemanyagellátást, aminek hatására Moszkva a benzin és más finomított termékek exportját is kénytelen volt korlátozni vagy épp egyenesen megtiltani.
Az orosz finomítói rendszer és olajfajta sajátosságai miatt az ukrán támadások főként a benzinellátásban okoztak zavarokat, ami az Ekonomicsna Pravda írása szerint a szentpétervári árutőzsde forgalmán is kivehető. A piacon ugyanis októberben a tavalyi 47-szerese, 36 480 tonna üzemanyag cserélt gazdát, majd
november első 19 napján ismét 21 700 fehérorosz benzin forgalmáról számolt be a tőzsde, ami a tavalyi hétszerese.
Ezzel szemben az ukrán támadások az orosz gázolaj ellátását kevésbé viselték meg, így az októberi 27 360 tonna fehérorosz dízelforgalom 27 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, míg a november 1-19 közötti forgalom 21 százalékos növekedés után 23 820 tonna volt. Mindez azután következik be, hogy a fehérorosz benzin vasúti exportja már szeptemberben is négyszeresére, 49 ezer tonnára nőtt az előző hónaphoz képest.
A két ország energetikai együttműködése 2021-ben vált szorosabbá, amikor Minszk elkezdte az orosz kikötőkön keresztül exportálni kőolajtermékeit. A fehérorosz benzin az orosz gazdaság egyik védőhálója lett – rövid távon enyhíti a hiányt és az árnyomást, de hosszabb távon Moszkva Minszktől függhet az energiabiztonságában.
A segítség ellenére is vannak zavarok
A fehérorosz segítség ellenére korábban Oroszország és az általa megszállt ukrán területek 20 régiójából érkeztek üzemanyaghiányról szóló jelentések az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások hatására, míg
az orosz kormány meghosszabbította a benzin exportjának tilalmát és más üzemanyagtípusok kivitelét is az idei év végéig korlátozta.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig arról beszélt, hogy a nagy hatótávolságú dróntámadások miatt mintegy 20 százalékos üzemanyaghiány alakult ki Oroszországban. Az üzemanyagellátás zavarairól pedig legalább 57 régióból, az összes több mint feléből érkeztek jelentések a finomítók elleni kampány hatására.