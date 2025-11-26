Deviza
Putyint soron kívül megmentik az ukránok bosszúja elől: hűséges szövetségese önti a benzint Oroszországba – Zeleszkij hiába lövi szét az olajfinomítókat

Az ukrán dróntámadások miatt Oroszország feldolgozott termékekből importra szorul, főleg benzinből. A fehérorosz üzemanyag azonban segít enyhíteni a támadások hatását.
K. B. G.
2025.11.26, 19:08

Fehéroroszország nemcsak a háború kezdetén biztosított felvonulási tereppel segítette Oroszországot az Ukrajna ellen indított háborújában, de újabban az üzemanyaghiány elhárításában is nagy szerepet játszik.

Vonaton érkezik a fehérorosz üzemanyag Oroszországba/Fotó: AFP(illusztráció)

Fehérorosz üzemanyagra szorul Oroszország

Ukrajna ugyanis számos orosz olajfinomító ellen indított támadást, megzavarva az orosz üzemanyagellátást, aminek hatására Moszkva a benzin és más finomított termékek exportját is kénytelen volt korlátozni vagy épp egyenesen megtiltani.

Az orosz finomítói rendszer és olajfajta sajátosságai miatt az ukrán támadások főként a benzinellátásban okoztak zavarokat, ami az Ekonomicsna Pravda írása szerint a szentpétervári árutőzsde forgalmán is kivehető. A piacon ugyanis októberben a tavalyi 47-szerese, 36 480 tonna üzemanyag cserélt gazdát, majd 

november első 19 napján ismét 21 700 fehérorosz benzin forgalmáról számolt be a tőzsde, ami a tavalyi hétszerese.

Ezzel szemben az ukrán támadások az orosz gázolaj ellátását kevésbé viselték meg, így az októberi 27 360 tonna fehérorosz dízelforgalom 27 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, míg a november 1-19 közötti forgalom 21 százalékos növekedés után 23 820 tonna volt. Mindez azután következik be, hogy a fehérorosz benzin vasúti exportja már szeptemberben is négyszeresére, 49 ezer tonnára nőtt az előző hónaphoz képest.

A két ország energetikai együttműködése 2021-ben vált szorosabbá, amikor Minszk elkezdte az orosz kikötőkön keresztül exportálni kőolajtermékeit. A fehérorosz benzin az orosz gazdaság egyik védőhálója lett – rövid távon enyhíti a hiányt és az árnyomást, de hosszabb távon Moszkva Minszktől függhet az energiabiztonságában.

A segítség ellenére is vannak zavarok

A fehérorosz segítség ellenére korábban Oroszország és az általa megszállt ukrán területek 20 régiójából érkeztek üzemanyaghiányról szóló jelentések az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások hatására, míg 

az orosz kormány meghosszabbította a benzin exportjának tilalmát és más üzemanyagtípusok kivitelét is az idei év végéig korlátozta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig arról beszélt, hogy a nagy hatótávolságú dróntámadások miatt mintegy 20 százalékos üzemanyaghiány alakult ki Oroszországban. Az üzemanyagellátás zavarairól pedig legalább 57 régióból, az összes több mint feléből érkeztek jelentések a finomítók elleni kampány hatására.

Orosz-ukrán háború

