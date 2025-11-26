Rendkívüli: teljesen váratlanul óriási bejelentést tett Lázár János, a kormány 400 milliárd forintot szerzett Európától – erre fogja költeni

Honvédők vs. árulók 1:0! – ezzel a címmel közölt bejegyzést néhány perccel ezelőtt Lázár János.

Lázár János óriási bejelentést tett: 800 milliárd forintot szerzett a kormány Európától / Fotó: Lázár János / Facebook

Ebben az építési és közlekedési miniszter egy kardinális, régóta húzódó ügyről, pontosabban annak lezárásáról számolt be.

Eredményesebben védtük a nemzeti érdeket, mint ahogy az ellendrukkerek támadták.

Megvan a forrás: kezdődhet 1000 kilométer vasúti pálya felújítása, döntött az Európai Beruházási Bank

– jelentette be teljesen váratlanul Lázár János. A rövid Facebook-bejegyzésben közölte, hogy végre az uniós bank befogadta a magyar hitelkérelmet. „Hiába próbáltak kavarni a saját hazájuk ellen a Tisza brüsszeli emberei, hiába helyezte politikai nyomás alá a bank vezetését az Európai Bizottság, végül győzött a józan ész és a közös gazdasági érdek” – kommentálta a fejleményt.

Mindez azt jelenti, hogy a következő bő egy évben

közel 800 milliárd forintnyi (erre még visszatérünk – szerk.) értékben valósulhatnak meg

olyan vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek, amelyek jók a magyar embereknek, de jók az európai gazdaságnak is. „A vágány mellett tessék vigyázni: indul a munka!” – zárta bejelentését Lázár János.

Így szerzett 800 milliárd forintot a kormány a magyar vasútra

Lázár János tájékoztatása teljes fordulatot takar. Éppen egy hónapja számoltunk be arról, hogy továbbra sem tud dönteni a Magyar Államvasutak (MÁV) hitelkérelméről az Európai Beruházási Bank (EIB), amelynek igénylése akkor már egy éve húzódott. Így aztán úgy tűnt, a magyar vasút fejlesztése továbbra sem tud érdemben elindulni.

Az EIB-nek benyújtott hitelkérelem alapvetően egymilliárd euróról szól, ez átszámítva nagyjából 400 milliárd forint. A 800 milliárd forint, amelyről a miniszter írt, úgy jön ki, hogy az EIB-hitelt a kormány ugyanennyivel kiegészíti.

Még tavaly augusztusban jelentette be Lázár János, hogy egymilliárd eurós hitelkérelmet nyújt be az Európai Beruházási Banknak a MÁV. Ehhez az összeghez a kormány hozzáad további egymilliárd eurót, így nagyságrendileg közel 800 milliárd forintból kezdene nagyszabású vasútfejlesztésbe. A januári Közlekedési Infón a miniszter még bizakodó volt az Európai Beruházási Bankkal folytatott tárgyalások kapcsán, akkor azt mondta, hogy ezek új szakaszba léptek.

Ám hiába a nagy tervek, egészen mostanáig elmaradt a döntés az EIB részéről.

A miniszter megtalálta erre a magyarázatot: szerinte egyértelműen a Tisza Párt miatt késlekedett a hitelbírálat. „Nem lepett meg. Naiv kollégáim közül volt, aki elhitte, hogy döntés fog születni. De ahogy az várható volt, Magyar Péter közbelépett, és Ursula von der Leyenhez fordult, akinek a kabinetfőnöke nagy spanja. Azt kérte, hogy Magyarországról a beruházási bank ne hozzon támogató döntést a választások előtt” – nyilatkozta korábban Lázár János.