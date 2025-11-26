Orosz-ukrán háború: az idő Moszkvának dolgozik, az ukránok egyre inkább belefáradnak a háborúba, egyre több fiatal dezertál

Nincs haladás az orosz–ukrán háború lezárásában. Még igazán a tárgyalások sem kezdődtek meg, hiszen azok alapfeltétele, hogy a két szembenálló fél leüljenek egymással szemben és beszéljék meg a jövőt. Egyelőre ott tartunk, hogy az egyik fél (amely jó néhány, egymással is érdekellentétben álló elemből, csoportból áll) nem tud megállapodni arról, mit is képviseljenek.

Béketervek futószalagon – az orosz–ukrán háború elhúzódása Moszkvának kedvez / Fotó: AFP

A tárgyalások számos helyszínen folynak. Genfből a figyelem átterelődött Abu Dhabiba, onnan Moszkvára. De a házigazda, Vlagyimir Putyin Kirgizisztánban van; a biskeki elnöki palotába, az ottani első számú vezetővel folytatott tárgyalásaira kirgiz lovaskatonák, dzsidások kísérték lóháton. Moszkvában Steve Witkoff amerikai diplomata tárgyal Putyin külpolitikai főtanácsadójával, az egykori washingtoni nagykövettel, Jurij Usakovval.

Orosz–ukrán háború: Moszkva taktikát változtatott

Közben megy az idő és – gyakorlatilag értelmetlenül – emberek halnak meg mindkét oldalon. Hogy még áttekinthetetlenebb legyen a helyzet, a kijevi Dzerkalo Tizsen bedobta, hogy az „új” amerikai békejavaslat (amit Witkoff Moszkvába vitt) valójában orosz elképzeléseken alapul. Ha ez így van, borítékolható, hogy Zelenszkij nemet mond rá. Moszkva vár, és jó néhányan kajánul vigyorognak a szembenállók veszekedésén, a tények különféle, érdekalapú magyarázatán.

Oroszország, mint moszkvai forrásokból tudjuk – taktikát változtatott.

Igyekszik úgy megroppantani az ukrán és a nyugat-európai gazdaság gerincét, hogy azok váljanak alkalmatlanná a komoly világgazdasági változásokat akarók (például az EU szerepe növelésére irányulókat) céljai kiszolgálására.

Moszkva új stratégiájába az is beletartozik, hogy minimalizálni akarja emberveszteségét. Emiatt

fokozza a Sahid és Gerbera mintájú drónjai bevetését (naponta 300-400 egység) és

ballisztikus taktikai rakétái (Iszkander-M),

továbbá kisszámú hipergyors rakétafegyverei (4-7 egység) indítását.

Ukrán források az újonnan kapott Patriot rakéták hatékony bevetését hangsúlyozzák a támadó Iszkanderek ellen. Ukrajna ismét elérte leghatékonyabb lég- és rakétavédelmi időszaka eredményeit, amikor a támadó Sahidok és Gerberák 90-95 százalékát, a ballisztikus és hipergyors rakéták háromnegyedét az ukrán védők semlegesítették.