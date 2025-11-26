Rengeteget bukhatunk a síszezonban, ha rosszul váltunk devizát – itt a valódi olcsó megoldás

A külföldi utazások – például a síszezon – előtt fontos tisztában lenni azzal, hogyan érdemes devizát használni vagy váltani – írja a BiztosDöntés. Forintalapú bankkártyával külföldön fizetve a terhelés kétlépcsős átváltással történik: a kártyatársaság először euróra (EU-n kívül dollárra) vált, majd néhány nappal később a saját bank váltja forintra. Ez a módszer kiszámíthatatlan, mert a végső terheléskori árfolyamot nem lehet előre tudni.

A devizaváltás rejtett költségei meglephetik az utazókat / Fotó: Komka Péter

A DCC csapdája: kényelmes, de drága megoldás

További kockázat a dinamikus devizakonverzió (DCC), amikor a terminál vagy az ATM forintban kínálja fel a fizetést.

Bár ilyenkor azonnal látható a végösszeg, a váltás jellemzően jóval drágább – akár 5-10 százalék is lehet –, ezért érdemes mindig visszautasítani, és a helyi pénznemben fizetni.

A kétlépcsős banki váltás szinte mindig kedvezőbb (általában körülbelül 0,5–2 százalék), mint a DCC. Az első átváltást elkerülhetjük, ha már eleve euróban vagy dollárban fizetünk, a másodikat pedig teljesen megspórolhatjuk előre beváltott deviza használatával.

Kedvezményes devizaváltási lehetőségek Magyarországon

Magyarországon több szolgáltató kínál kedvezményes devizaváltási lehetőséget.

A Revolut havonta 350 000 forintig biztosít kedvező árfolyamot,

az OTP Bank középárfolyamon vált, és két külön, egyenként 600 000 forintos havi keretet ad: az egyik a külföldi kártyás költésekhez, a másik a devizaátutalásokhoz használható,

az Erste Bank minden ügyfél számára elérhető kedvezményes váltást kínál munkanapokon munkaidőben: havi 600 000 forintig, kiemelt ügyfeleknek 750 000–1 000 000 forintig,

a Gránit Bank pedig 650 000 forintig biztosít kedvezményes árfolyamot, szintén munkaidőben.

Egyedi ajánlatok és további lehetőségek

A Raiffeisen és az MBH Bank egyedi ajánlat alapján ad kedvezőbb árfolyamot, keret nélkül, de a fenti konstrukciókhoz képest kevésbé versenyképes módon. Azzal is spórolhatunk még a devizaváltáson, ha kedvezményes árfolyamon vásárolt eurót vagy dollárt célszerű devizaszámlára helyezzük el és onnan közvetlenül költjük, így a banki konverzió – és a DCC – teljes egészében elkerülhető, és jelentős megtakarítás érhető el a külföldi utazások során.