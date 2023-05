Több mint tízmilliárd dollárt vesztett vagyonából egyetlen nap alatt Bernard Arnault, a világ leggazdagabb embere, miután az amerikai gazdaság lassulását jelző hírek miatt nagyot estek az LVMH részvényei.

Fotó: AFP

A Louis Vuitton, Moet, Hennessy és más luxusmárkákat birtokló holding – amelyben meglévő részesedése adja Arnault vagyonának oroszlánrészét – részvényei kedden több mint 5 százalékot veszítettek értékükből. A milliárdos azonban a Bloomberg Billionaires Index szerint

továbbra is a világ leggazdagabb embere 191,6 milliárd dolláros vagyonával.

Arnault-nak sincs igazán oka panaszra, hiszen a keddi veszteségek ellenére az év eleje óta 29,5 milliárd dollárral nőtt a vagyona, hiszen az LVMH árfolyama ugyanebben a periódusban megközelítőleg 18 százalékot emelkedett. Azonban a luxusmárkákat birtokló holding részvényei szerdán is tovább estek, így az is megtörténhet, hogy hamarosan ismét Elon Musk válik a leggazdagabbá a világon, igaz, a keddi kereskedést a Tesla részvényei is mínuszban zárták.