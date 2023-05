Egy nap alatt megfeleződött a PacWest Bancorp piaci értéke, miután napvilágot látott, hogy a bajba került amerikai középbank felvásárlókkal és befektetőkkel tárgyal. A piac azért is ideges, mert az Egyesült Államok történetének négy legnagyobb bankcsődje közül háromnak – SVB, Signature, First Republic – az elmúlt két hónapban lehettek tanúi a befektetők. A First Republicot felvásárló JPMorgan vezérigazgatója, Jamie Dimon szerint a középbankok fúziói kínálnak megoldást a mostani bankválságra. Kijózanító hírként érkezett, hogy lefújták a Toronto-Dominion Bank (TD) és a First Horizon még tavaly februárban bejelentett, 13,4 milliárd dolláros egyesülését. A kanadai hitelintézet közölte: nem tud határidőt adni a szabályozói jóváhagyásra. Ennek nyomán a tennessee-i First Horizon részvényei 33 százalékot zuhantak csütörtökön.

Fotó: Shutterstock

A megfeneklett ügylet révén

a kanadai TD a hatodik legnagyobb amerikai bankká lépett volna elő,

új piacokra lelve Louisianában, Tennessee-ben, Texasban és Georgiában. A kanadai rivális BMO Financial Group nemrég zárta le 16,3 milliárd dolláros üzletét a kaliforniai Bank of the Westtel.

A The Wall Street Journal emlékeztet, hogy a TD Bank már jóval a márciusi bankpánik előtt az amerikai szabályozók célkeresztjére került.

2020-ban 122 millió dolláros egyezséget kötött a pénzügyi fogyasztóvédelemmel

(CFPB), amely megállapította, hogy az ügyfelek hozzájárulása nélkül számolt fel folyószámlahitel-díjat az ATM-es és egyszeri betéti kártyás tranzakciókért. Elizabeth Warren massachusettsi szenátor pedig tavaly kérte a bankfelügyeletet (OCC), hogy blokkolja a First Horizon és a TD Bank fúzióját, mert a TD nyomást gyakorolt az ügyfelekre, hogy nyissanak számlát, és iratkozzanak fel olyan szolgáltatásokra, amelyekre nincs szükségük.

Februárban a TD 1,2 milliárd dolláros egyezséget kötött

a pénzügyi csaló, Allen Stanford ügyében való érintettsége miatt.

Az ügylet meghiúsulása miatt a First Horizon 225 millió dollár felmondási díjhoz jut, ami javítja a tőkemegfelelési mutatóit. Erre szüksége is van, mert a fúzió elhúzódása miatt sok ügyfél diszkonttal adta el a First Horizon értékpapírjait. A bank 2030-ban lejáró kötvénye 7 százalékos kockázati felárral forog a kincstári hozamhoz képest.