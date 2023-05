Ismét Jamie Dimonra figyel a Wall Street. Igazi megmondóember, aki a márciusi bankpánik idején is kulcsszerepet játszott. A JPMorgant 2005 óta vezető bankvezér, a jelzálogpiaci válság veteránja, előbb hűtötte a kedélyeket, mondván, elképzelhetetlen a 2008-as stílusú bankmentés. Majd mégis beszálltak a csődvédelembe menekült középbankok felvásárlásába. Most azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy szerdán Kínában tárgyal, 2019 után először újra személyesen. Négy éve az akkor éppen nyíló 60 ezer milliárd dolláros kínai pénzügyi szektor nyitása miatt korzóztak Pekingben az amerikai befektetési bankárok. Most Jamie Dimon az egyetlen, aki komoly lehetőséget lát a kínai piacon, annak ellenére, hogy Washington és Peking viszonya mélypontra zuhant. Háromévnyi virtualitás után a globális bankok közül a JPMorgan tartja az első konferenciát Kínában. Ráadásul a megszokott pekingi helyszín helyett ezúttal a sanghaji Jing An Shangri-La szállodába várnak 2600 bankárt és ügyfelet.

Fotó: AFP

A Wall Street-i bank a feszültségek ellenére igyekszik kedvező jövőképet vetíteni. A konferenciát Filippo Gori, az ázsiai és csendes-óceáni regionális vezérigazgató nyitja meg,

Visszatértünk! címmel, jelezve a bankház hosszú távú elkötelezettségét Kínában.

A napirend szerint szót kap a Pfizer, a Baidu és a Starbucks vezérigazgatója, továbbá virtuálisan bekapcsolódik a kerekasztal-beszélgetésbe két korábbi amerikai külügyminiszter: Henry Kissinger és Condoleezza Rice.

Színezi a képet, hogy a New York-i rivális bankház,

a Morgan Stanley egy kínai fókuszú párhuzamos rendezvényt tart Hongkongban.

Oda 260 kínai vállalat 500 vezetője mellé 1500 globális befektetőt várnak.



A makrokörnyezet sokat romlott a három évvel ezelőttihez képest, az elemzők a két eseményre afféle ugródeszkaként tekintenek:

a külföldi befektetők körülnéznek, hogy érdemes-e visszatérni Kínába.

Jamie Dimon most Kína fontosságát hangsúlyozza, még azért a viccért is bocsánatot kért, hogy

a JPMorgan túl fogja élni a kínai kommunistákat.

Érdekes, hogy a JPMorgan tavaly bizonyos kínai részvényeket befektetésre alkalmatlannak tartott, később azonban kiderült, hogy ezt tévedésből tették közzé.

A JPMorgannek még mindig több mint 10 milliárd dollárnyi kitettsége van Kínában, ám a korábban fényes kínai kilátások most borongósak. A bankház február végén 30 befektetési banki állást épített le Sanghajban.

Emellett létszámleépítést jelentett be a térségben a Morgan Stanley és a Bank of America is.

Jamie Dimon optimizmusát talán az támaszthatja alá,

hogy amíg a legtöbb globális befektetési bank veszteséges a kontinentális Kínában, addig a JPMorgan szárazföldi bankja tavaly 263 millió jüan (37 millió dollár) nettó nyereséget ért el.