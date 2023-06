A Sony Music szoftverbeszállítójával erősít a Gloster

Az Egyesült Államokban és Londonban is aktív, 120 fős nemzetközi szoftverfejlesztő céggel, a P92 IT Solutions Kft.-vel bővül a Gloster csoport – jelentette be a tőzsde honlapján a hazai infokommunikációs vállalat. Az akvizíciónak köszönhetően a vállalatcsoport konszolidált árbevétele mintegy harmadával, EBITDA-ja közel a felével növekedhet, az exportarány már az idei év végén meghaladhatja a menedzsment előzetes 2025-ös várakozásait.

1 órája | Szerző: VG

1 órája | Szerző: VG