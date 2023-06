A kiskereskedelmi láncok magánnyomozói a bűnüldöző szervekkel karöltve vizsgálják a bombafenyegetések legújabb hullámát az Egyesült Államokban, amelyek főként az élelmiszerüzleteket vették célba, de más típusú üzletek is érintettek - írta vasárnap a The Wall Street Journal.

Többek között a Kroger, a Walmart és az Amazon Whole Foods Market egységei kapták az elmúlt hónapokban a robbantással fenyegetőző üzeneteket – közölte a lap, hozzátéve, hogy a telefonálók bitcoint, ajándékkártyákat, vagy készpénzt követeltek, és azzal fenyegetőztek, hogy porrá rombolják a boltot, ha nem fizetnek nekik.

A terrorhívások Új-Mexikótól Wisconsinig hatalmas területekre terjedtek ki. Egy új-mexikói Krogert például azzal csörgettek meg, hogy utaljon át pénzt, és ha fel meri hívni a rendőrséget, azonnal robban a bomba.

Hasonló esetről számoltak be egy Chicagótól északra fekvő külvárosból is, ahol a Wall Street Journal szerint egy telefonáló 5000 dollárt követelt bitcoinban az Amazon Whole Foods Market egyik alkalmazottjától, amit

azzal nyomatékosított, hogy csőbombát helyeztek el az üzletben.

Az FBI közölte, hogy együttműködik a helyi és állami bűnüldöző szervekkel, és arra kéri a lakosság tagjait, hogy tartsák szem előtt a környezetüket, és minden gyanús tevékenységet jelentsenek a bűnüldöző szerveknek - tette hozzá a lap.

A cikk szerint a hatóságok számára egyelőre nem világos, hogy a fenyegetések egy szervezett akció részét képezik-e.