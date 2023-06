Hamarosan megadatik a lehetőség a kultikus filmsorozat, a Twin Peaks kedvelőinek, hogy ne csak élményszinten, de anyagilag is profitáljanak a sikerszéria nyomán felépített franchise-ból. A Twin Peaks ugyanis materializálódott egy sikeres étteremlánc képében, s a kanadai határtól is eltávolodott, szerte Amerikában immár száznál is több egységgel rendelkező hálózattá nőtte ki magát.

Sport, burger és csinos lányok minden mennyiségben.

Fotó: Twin Peaks Facebook

A franchise alaki követelményeinek megfelelően a lánc részben faszerkezetű építményekben működő egységekből áll, melyek egységes éttermi kínálata a burgerektől a tacón át a steakekig gyakorlatilag minden gyorséttermi fogást lefed, ugyanakkor olyan élményt is kínál, amely megkülönbözteti mondjuk a McDonald’soktól. (A sorozat legendás süteménye, a cseresznyés pite azonban hiányzik az étlapról, van viszont helyi specialitás, egy méregerős, 29 fokos kézműves sör.)

A kiszolgáló személyzet csinos, sportosan lenge öltözetű hölgyekből áll, a konyhában azonban férfiak (is) végzik a háttérmunkát.

A lánc sportbárként és sportbarlangként is hirdeti magát, ennek megfelelően a vendégek lakmározás közben hatalmas lapos tévéken követhetik kedvenc sportáguk épp aktuális mérkőzéseit. Ebben az éttermi szegmensben unikum a Twin Peaks, amelynek tulajdonosa, a FAT Brands még több pénzt akar kiszedni belőle, mint amennyiért 2021 végén megszerezte.

Akkor 310 millió dollárt fizettek érte, s alig másfél évvel később már (részben) túladnának rajta – profitrealizálás címszóval. A Nasdaqon jegyzett

FAT Brands ugyanis leválasztja és elsődleges tőzsdei kibocsátás (IPO) keretében tőzsdére vinné a Twin Peaks-részvényeit.

Az erről szóló szándéknyilatkozatot a FAT Brands a napokban eljuttatta a tőzsdefelügyelethez (SEC). A cél emellett még a részvényesi érték növelése, egyben a franchise bővüléséhez szükséges finanszírozás megszerzése. Arról egyelőre nincsenek adatok, hogy mekkora pakettet dobnának piacra, és milyen feltételek mellett, de miután a bolt jól megy, és a terjeszkedési tervek impozánsak, aligha kétséges, hogy jó áron kelnek el a papírok.

A Fatburger gyorséttermi lánc volt a FAT Brands első szerzeménye.

Fotó: Rizwan Tabassum / AFP

Annyit tudni, hogy az anyavállalat megtartja a többségi tulajdont a Twin Peaksben és a jól dolgozó menedzsmenten sem kíván változtatni. A hálózat egyelőre Kanadában és az Egyesült Államok 26 szövetségi államában van jelen sportéttermeivel. Amióta a FAT Brands megvette a franchise-t, 71-ről 109 tagúra hízott a lánc, s

a Twin Peaks az idén 18-20 újabb étteremmel gyarapodik, ügyelve a területi lefedettség növelésére is.

Pár éven belül kétszáz egység fölé szeretnének eljutni, a franchise alapon működtetett egységek részarányát pedig 71-ről 80 százalékra emelnék. Ha a rövid távú terveik megvalósulnak, akkor évi egymilliárd dollárosra nőhet a lánc forgalma. Tavaly a Twin Peaks egy egységre eső forgalma 11,3 százalékkal nőtt, ami a márka népszerűsödését jelzi Ken Kuick, a FAT Brands pénzügyi igazgatója és társ-vezérigazgatója szerint.

Az IPO-t beharangozó Seeking Alpha blog annyiban óvatosságra int, hogy az elmúlt két évben minimális éttermi, vendéglátóipari vállalkozás ment a tőzsdére, s a jelenlegi, a gazdasági bizonytalanságok miatt kockázatkerülőbbé vált befektetői hozzáállásra tekintettel a FAT Brands tulajdonosainak is illő óvatossággal kell eljárniuk.

Ezt persze ők is így gondolják, ezért jelezték is, hogy az IPO időzítése a piac fogadókészségétől is függ. Az viszont biztató, hogy a SEC-hez benyújtott szándéknyilatkozatra reagálva a FAT Brands árfolyama helyből 8 százalékot ugrott.

Apropó, FAT Brands. A név csalóka, ugyanis nem a (magyarul) kövér, a hájas vagy a dagi szavakat fedi, hanem annál sokkal pozitívabb üzenetet hordoznak a Fresh. Authentic. Tasty kezdőbetűi (friss, hagyományőrző, ízletes). A FAT Brands nem kispályás játékos, a hat évvel ezelőtt alapított kaliforniai holding valósággal habzsolja a különféle gasztronómiai vonalat vivő étteremláncokat, mára nincs olyan a szegmens, amelyben ne mozogna otthonosan valamelyik szerzeménye.

Sütiben és perecben is otthonosan mozog a FAT Brands.

Fotó: Shutterstock

A Fatburgerrel indítottak, majd a Johnny Robertsszel folytatták, de már övek többi között a Round Table Pizza, a Fazoli’s, a Bonanza Steakhouse, a Pretzelmaker, és a Nestlé amerikai kávézóláncát is megszerezték.

Jelenleg 2300 egységet üzemeltetnek, főként Észak-Amerikában.

A Nasdaqon 2017-ben debütáltak, azóta 10 százalékot erősödött a részvényárfolyamuk, hatalmas kilengések közepette. A pandémia miatti kényszerszünetet is arra használták fel, hogy megfelelő felvásárlási célpontokat keressenek és bővítsék a portfóliójukat. A 17 márkát felvonultató FAT Brands piaci értéke jelenleg 116 millió dollárra rúg.