Mindez azt is jelenti, hogy csak a privátbanki ügyfelek részére, akik eddig is az adómentességet biztosító tbsz-számlán tartották megtakarításaik nagyobb részét, így őket az extra adó önmagában nem terhelné, viszont alkalmas arra, hogy kimozdítsa, elgondolkodtassa őket. Ez éves szinten százmilliárdos nyereséget jelenthet számukra. Tulajdonképpen elképesztő reálveszteség jelentkezik hónapok óta a lakosságnál és a vállalatoknál, mégis oly pazarlóan kezelik megtakarításaikat. Azaz az intézkedéseknek pénzügyi tudatosságot növelő szerepe lehet. Remélhetőleg a legtöbben tartós befektetési számla (tbsz) vagy nyugdíj-előtakarékossági számla (nyesz) nyitásával párhuzamosan vásárolnak majd belőlük, így további adókedvezményekre is szert tehetnek egyéb portfólióelemeiken