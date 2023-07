A vártnál nagyobb negyedéves profitról számolt be kedden a tengerentúli piacnyitás előtt a Bank of America (BofA). Az Egyesült Államok második legnagyobb bankja 7,41 milliárd dollárt keresett az év második három hónapjában. Ez 19 százalékkal haladja meg a tavalyi azonos időszak 6,25 milliárd dolláros eredményét, s részvényenként 88 centet jelent, míg az elemzők 84 centet vártak a FactSet szerint.

Fotó: Adam Davis / MTI

A bank bevétele 11 százalékkal, 25,2 milliárd dollárra nőtt. Az elemzők 24,98 milliárd dolláros negyedéves bevételt vártak. A bank elsősorban a Fed kamatemelési periódusának köszönhetően magas kamatbevételekből profitált. A nettó kamatbevételek 14 százalékkal, 14,16 milliárd dollárra emelkedtek. A bank

256 millió dollárral növelte tartalékait, hogy fedezze a potenciális hitelveszteségeket.

A tartalékok szintje meghaladja az 1 milliárd dollárt.

Továbbra is egészséges, de lassabb ütemben növekvő amerikai gazdaságot látunk, rugalmas munkaerőpiaccal

– mondta Brian Moynihan vezérigazgató. A The Wall Street Journal emlékeztet, hogy múlt pénteken a Bank of America szakértői szintén rugalmas gazdaság képét vázolták fel, ahol a fogyasztók és a vállalkozások továbbra is hitelt vesznek fel és költenek.

Az amerikai nyitás előtti kereskedésben 0,75 százalékot emelkedett a BofA részvénye.