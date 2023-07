Erőtől duzzadva fordultak rá a nyárra a hazai befektetési alapok, amelyek májusban újabb 2,3 százalékos vagyonbővülést értek el. A továbbra is intenzív megtakarítási kedvnek és a pozitív piaci hozamoknak köszönhetően először lépte át a szektor összvagyona a 14 ezer milliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank kedden közzétett adatai szerint.

A portfóliómenedzserek májusban is kitettek magukért. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A 322 milliárd forintos bővülésben ezúttal is a beáramló friss tőke vitte a prímet, a megtakarítók ugyanis 245 milliárdot kötöttek le a portfóliókezelőknél. A tőke- és pénzpiacokon uralkodó optimista hangulat 78 milliárddal értékelte fel a meglévő befektetési jegyek értékét, a devizapiaci mozgások viszont nem változtattak érdemben a portfóliók értékén.

Május végén ezzel már 14 219 milliárd forint vagyont gyarapítottak a hazai befektetési alapokban, ami újabb mérföldkövet jelent az eszközosztály történetében. A termékkategória meglehetősen jó szériát fut, ugyanis már a 14. egymást követő hónapban ért új csúcsra az itt fialtatott összvagyon.

A hónap sztárjai most is a kötvényalapok voltak, a befektetők a tavasz végén még nagyobb lendülettel vásárolták belőlük, kereken 200 milliárd forintnyit. A hozamok 28 milliárddal egészítették ki a méretes pénzbeáramlást, ezzel együtt közel hét százalékkal ugrott meg a második legméretesebb kategória összesített vagyona.

Áprilisban még 135 milliárd forintot helyeztek el itt a befektetők, a kötvényalapok népszerűsége tehát jócskán nőtt a tavasz végére.

Jól szerepeltek az ingatlanalapok is, amelyekből 42 milliárdnyit táraztak be a befektetők. Ebben az eszköztípusban az áremelkedésre is stabilan lehet számítani, ez most sem volt másként. A hozamok 21 milliárddal növelték az eszközállományt, ami így két százalékkal bővült.

A részvényalapokba is viszonylag jelentős, 36 milliárd forintnyi friss megtakarítás érkezett, ami bőségesen kompenzálta a kissé leforduló hozamokat. A bő 3900 milliárddal a legnagyobb vagyonú termékkategória 0,7 százalékos gyarapodással zárta az időszakot.

A három legtöbb pénzzel büszkélkedő eszköztípuson túl más termékeknek nem igazán termett babér. A vegyes alapok hiába teljesítettek jól a piacon, a 21 milliárd forintos árfolyam-emelkedés kedvező hatását teljesen semlegesítette a hasonló méretű pénzkivonás. A kategória így 2070 milliárdon stagnált a hónap során.

Nem tudtak előrelépni a mára mindössze alig néhány milliárd forintot kezelő garantált alapok sem, a pénzpiaci és a származtatott alapok pedig egyaránt mintegy félszázalékos vagyoncsökkenést regisztráltak a hozamokat meghaladó mértékű pénzkivonás miatt.