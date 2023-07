Több mint negyedével növekvő, nettó 1,41 milliárd forintos rendelésállománnyal zárta az idei második negyedévét a Gloster csoport. A június végi összeg 28 százalékkal, azaz több mint 300 millió forinttal magasabb, mint az egy évvel korábbi. A második negyedéves rendelésállományok átlagos növekedési üteme (CAGR) 2020–2023 között 127 százalékos. Az idei első negyedévhez képest 90 milliós volt a bővülés.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett informatikai csoport nyitott rendelésállományába kerül minden termék és szolgáltatás, amelyről a Glosterhez tartozó leányvállalatoknak érvényes megrendelése van, de még nem teljesítették azokat az ügyfelek számára.

A Gloster június elején jelentette be, hogy többségi tulajdont szerez a globális piacra szolgáltató, budapesti székhelyű, Londonban és San Franciscóban is képviseletet fenntartó P92 IT Solutions Kft.-ben. Az akvizíció lezárásáig a cég pénzügyi adatai nem képezik részét a Gloster csoportszintű pénzügyi beszámolóinak, így ennek a nyitott rendelésállomány-riportnak sem.

A P92 adatai várhatóan szerepelnek a következő negyedévi riportban, ami a menedzsment várakozásai szerint kedvezően érinti a nyitott rendelésállományt.

A vállalat rendszerintegrációs üzletágán keresztül hagyományosan magas a kitettsége a hardveres ágazatokban, ahol az ellátási láncok helyreállásával párhuzamosan a csip- és egyéb alapanyaghiány folyamatos csökkenése tapasztalható, így rövidülnek a szállítási idők, gyorsabban zárulhatnak a nyitott megrendelések. A felhőüzletágra jellemző akár éven túli előfizetői szerződéses struktúra továbbra is fontos részét képezi a

csoport nyitott rendelésállományának és hozzájárul a kiszámítható bevételi struktúra fenntartásához.

A Gloster részvényeinek célárát az Erste 1130, az Equilor pedig 1396 forintra taksálja, ez a jelenlegi árfolyam mellett 14, illetve 41 százalékos felértékelődési lehetőséggel kecsegtet. Mindkét brókerház tartásra ajánlja a papírt. A kurzus kilenc százalékkal süllyedt az év elejétől.