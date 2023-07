Ismét trösztellenes vizsgálattal nézhet szembe a Microsoft az Európai Unióban a jövő héten, tizenöt évvel a legutóbbi hasonló eset után. Míg 2008-ban a problémát az Internet Explorer böngésző és a Windows operációs rendszer közötti árukapcsolás jelentette, most az Office irodai szoftver és a Teams kollaborációs program egybekapcsolása okozhat problémát.

Az Európai Bizottságtól várható lépés azután következhet, hogy a cég nem tett elegendő engedményt a brüsszeli aggályok orvoslására. Az ügy ismerői szerint a hamarosan meginduló vizsgálatból őszre már hivatalos vádak is lehetnek – tudta meg a Financial Times. Az eljárás mindenesetre jelzi, a bizottság elkötelezettségét arra, hogy fellépjen a nagy technológiai cégek versenykorlátozó gyakorlataival szemben, A Microsoft mellett az Apple, a Google és a Meta ellen is folyik trösztellenes eljárás.

Fotó: Shutterstock

Miután a Slack – amit időközben felvásárolt a Salesforce – már 2020-ban panaszt nyújtott be a Microsoft magatartásával szemben, a redmondi cég áprilisban jelezte, hogy nem fogja a felhasználóit automatikusan kötelezni a Teams telepítésére. Azonban a bizottság és a Microsoft közötti tárgyalások összeomlottak, többek között azon, hogy a cég engedményei csak az EU-t érintik-e, vagy szélesebb körűek. Noha

a megbeszélések még nem zárultak le, az azokat ismerők szerint nagyon valószínűtlen, hogy a Microsoft ki tud kerülni a versenyhatóság célkeresztjéből.

Brüsszel már csak azért is hajthatatlannak tűnik, mert a tárgyalások alatt a Microsoft domináns pozíciója csak tovább nőtt, a Teams 270 millió felhasználót gyűjtött, miközben a Slack csak 20 milliót.

Ráadásul a Microsoft mostani ügye kísértetiesen hasonlít az Internet Explorerrel kapcsolatos korábbi eljárásra, amelyet a cég peren kívüli egyezséggel zárt ugyan, de később 561 millió eurós bírságot kapott a megállapodás megszegése miatt.